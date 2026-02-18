Una quincena de facultativos se concentró este lunes a las puertas del Hospital Universitario de Ceuta en el primer día de la huelga nacional convocada por el colectivo médico para reclamar un estatuto propio. La información ha sido publicada por el diario El Pueblo de Ceuta, medio del que se han obtenido los datos.

La jornada de paro ha provocado la suspensión de toda la actividad quirúrgica programada que no era urgente, manteniéndose únicamente las intervenciones oncológicas. También se han cancelado numerosas consultas de Atención Especializada, mientras que los servicios de urgencias han continuado operativos con normalidad, como ocurre en este tipo de convocatorias.

El cirujano José Piero Landra fue el encargado de leer el manifiesto en nombre del colectivo. En su intervención, denunció el “desdén” con el que, a su juicio, las autoridades tratan a los médicos y pidió disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes derivados del paro. Según explicó, la movilización busca mejorar las condiciones laborales y garantizar que los profesionales dispongan de tiempo suficiente para atender a los pacientes con la calidad necesaria.

La protesta forma parte de la cuarta huelga convocada en menos de un año por una alianza sindical encabezada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. El paro se prolongará hasta el viernes y se prevén nuevas convocatorias en marzo, abril, mayo y junio si el Ministerio de Sanidad no accede a negociar un estatuto específico para la profesión.

Los médicos reclaman una regulación propia que tenga en cuenta las particularidades de su trabajo, como las guardias obligatorias de 24 horas, la responsabilidad clínica y los años de formación. Consideran que el Estatuto Marco recientemente pactado entre el Ministerio y los sindicatos del ámbito general no representa sus intereses y exigen participar directamente en las negociaciones que afecten a sus condiciones laborales.

Entre sus principales demandas figuran la creación de una categoría profesional A1+, que reconozca el mayor número de créditos formativos de la carrera de Medicina, una reducción de la jornada laboral y mejoras en la retribución y cotización de las guardias. También critican la sobrecarga asistencial y la falta de descanso tras jornadas prolongadas.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, mantiene que un estatuto médico independiente generaría desigualdades con otras categorías sanitarias y defiende que el nuevo Estatuto Marco ya incorpora mejoras para el colectivo. Entre ellas, la limitación de las guardias a un máximo de 17 horas, una medida que los facultativos consideran insuficiente.

La huelga continuará durante toda la semana y se prevé que tenga impacto en la actividad ordinaria del hospital y de las consultas especializadas en la ciudad autónoma, mientras el colectivo insiste en que sus reivindicaciones buscan, además de mejorar sus condiciones, garantizar una atención sanitaria de mayor calidad para los pacientes.