La Autoridad Portuaria de Ceuta ha presentado la gabarra ‘Maya Cosulich’, un buque destinado al suministro de combustibles a embarcaciones en el Estrecho que llega para consolidar el crecimiento del sector del bunkering en la ciudad. La información ha sido publicada por el diario El Pueblo de Ceuta, medio del que se han obtenido los datos.

El nuevo buque, que atracó en el puerto ceutí tras completar su travesía desde Singapur, fue inaugurado en el Muelle España en un acto oficial que incluyó la tradicional bendición. Con su incorporación, ya son dos las gabarras que operan en el Estrecho para el suministro de combustible y avituallamiento a buques en tránsito por esta zona estratégica.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Manuel Doncel, destacó durante la presentación que la ciudad se ha consolidado como uno de los principales puntos de suministro marítimo del país. Según explicó, el puerto alcanzó el pasado año más de 864.000 toneladas en avituallamiento, un incremento del 46 %, y superó las 960.000 toneladas en graneles líquidos, con un crecimiento del 60 %. Estos datos sitúan a Ceuta como el cuarto puerto de España en la actividad de bunkering.

La nueva gabarra, considerada de última generación, tiene capacidad para transportar hasta 7.500 toneladas de gasóleo marino y fuelóleo. Además, está preparada para operar con combustibles alternativos como metanol o biocombustibles, lo que permitirá avanzar en la transición ecológica del sector marítimo. El responsable de combustibles marinos de Vilma Oil Med, Ernesto Fernández Maquieria, subrayó que el buque permitirá suministrar combustibles más respetuosos con el medio ambiente y anticiparse a las exigencias de descarbonización.

La gabarra es propiedad de la compañía italiana Fratelli Cosulich, que estuvo representada en el acto por su directora de Nuevos Combustibles, Emanuela Franchini. La directiva destacó que el buque puede transportar biocombustibles con hasta el 100 % de contenido biodiésel y cuenta con sistemas de medición de flujo másico, propulsión diésel-eléctrica y baterías a bordo, lo que reduce sus propias emisiones y facilita la descarbonización de otros buques.

Durante la inauguración simbólica, se realizó el tradicional corte de cinta y se bendijo el barco, al que se entregó una imagen de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros. Doncel valoró de forma positiva el crecimiento del puerto en los últimos años y anunció nuevas inversiones para mejorar infraestructuras como los diques de Levante y Poniente, los atraques de ferris y la zona de suministro de combustibles.

La Autoridad Portuaria prevé que entre 2026 y 2027 se impulsen nuevas mejoras en el interior de la zona portuaria, con el objetivo de consolidar el posicionamiento de Ceuta como enclave estratégico del tráfico marítimo en el Estrecho y garantizar operaciones eficaces, seguras y respetuosas con el medio ambiente.