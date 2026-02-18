El médico y expolítico Javier Guerrero ha sido absuelto por segunda vez de los delitos de injurias y calumnias que se le atribuían, según una sentencia judicial a la que ha tenido acceso el diario El Pueblo de Ceuta, medio del que se ha obtenido la información.

La resolución se refiere a la denuncia presentada por el director de uno de los centros de menores del Tarajal, en relación con unas declaraciones realizadas por Guerrero el 30 de septiembre de 2022 ante los medios de comunicación en la puerta de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Ceuta. En esa comparecencia, el facultativo afirmó que varios responsables de centros de menores habrían llevado a cabo una campaña de “acoso y derribo” contra su persona, presuntamente ofreciendo beneficios administrativos a migrantes para que declararan en su contra por supuestos abusos sexuales.

La sentencia, dictada tras el juicio celebrado en abril de 2025, concluye que existen dudas razonables sobre si el acusado era consciente de la falsedad de los hechos que imputó a los denunciantes, un requisito imprescindible para que prospere el delito de calumnias. El tribunal considera verosímil que Guerrero hubiera recibido información de trabajadores o usuarios de los centros que le hiciera creer en la existencia de una actuación concertada contra él.

El fallo también descarta el delito de injurias al no apreciar ánimo de ofender ni expresiones con la gravedad suficiente para constituir reproche penal. En el ámbito penal, recuerda la resolución, la carga de la prueba recae sobre la acusación y cualquier duda razonable debe resolverse a favor del acusado, por lo que se mantiene la presunción de inocencia.

La sentencia no es firme y ha sido recurrida por la Fiscalía el pasado 11 de febrero, según fuentes oficiales. Este pronunciamiento se suma a otra absolución dictada en noviembre de 2024 por un caso similar, en aquella ocasión tras la denuncia de otro director de un centro de menores.

Contexto judicial del caso

Guerrero, exconsejero de Sanidad y antiguo miembro del PP que posteriormente impulsó la formación política Ceuta Avanza, fue detenido el 11 de enero de 2023 por la Guardia Civil en el marco de una investigación por presuntos delitos de agresión sexual a menores extranjeros no acompañados y tenencia de pornografía infantil. El procedimiento sigue en fase de instrucción y no se ha fijado aún fecha de juicio.

El médico salió de prisión en noviembre de 2023 tras abonar una fianza de 100.000 euros y desde febrero de 2024 trabaja como especialista en aparato digestivo en una clínica privada de la ciudad. Desde 2021 tiene prohibida la entrada a los centros de menores de la ciudad autónoma.

Durante la vista oral por la causa de injurias y calumnias, la Fiscalía intentó introducir nuevas pruebas relacionadas con los presuntos abusos a menores, aunque el juez las inadmitió al considerar que pertenecían a otro procedimiento en curso. Aun así, se expusieron por primera vez detalles de la investigación abierta por los supuestos delitos de naturaleza sexual, cuya instrucción continúa en marcha.