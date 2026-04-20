En una revelación que subraya el nivel de intrusión de la presunta operación parapolicial Kitchen, el abogado y exjuez Javier Gómez de Liaño ha confirmado este lunes que se realizaron fotografías de contenido íntimo a Luis Bárcenas durante su estancia en prisión preventiva.

«Yo vi las imágenes de Bárcenas en la ducha»

Durante la séptima jornada del juicio celebrado en la Audiencia Nacional, Gómez de Liaño —quien defendió al extesorero del PP entre 2013 y 2015— relató un episodio que calificó como un «hecho que merece la pena recordar». Según su testimonio, el subdirector de un medio de comunicación le visitó en su despacho para informarle de que disponían de material gráfico del exsenador en prisión.

«No se publicó, pero yo vi las imágenes de Bárcenas en la ducha», afirmó con rotundidad el letrado, evidenciando que el seguimiento al extesorero traspasó los muros de la cárcel de Soto del Real y vulneró su privacidad más absoluta.

Un entorno de vigilancia constante

La declaración de Liaño ha reforzado la tesis de que la defensa de Bárcenas estuvo bajo un asedio permanente. Entre los puntos clave de su comparecencia destacan:

Comunicación por escrito: Ante la sospecha fundada de que sus reuniones en el locutorio de la prisión estaban siendo grabadas, abogado y cliente decidieron comunicarse mediante notas escritas para proteger la estrategia de defensa.

Ante la sospecha fundada de que sus reuniones en el locutorio de la prisión estaban siendo grabadas, abogado y cliente decidieron comunicarse mediante notas escritas para proteger la estrategia de defensa. Cámaras en el despacho: El abogado confirmó que se instalaron «cámaras estáticas» frente a su bufete profesional. Según explicó, estas fueron retiradas inmediatamente después de ser localizadas.

Chantajes y ofertas de 500.000 euros

La sesión también abordó los presuntos intentos del PP por desactivar la bomba informativa de la contabilidad B. Horas antes del testimonio de su abogado, el propio Luis Bárcenas declaró que el abogado Javier Iglesias le ofreció 500.000 euros a cambio de falsear los famosos papeles de la caja B y así exculpar al partido.

Gómez de Liaño corroboró que existió un ofrecimiento para «amortiguar» la situación procesal y penitenciaria de Bárcenas siempre que este accediera a rebajar la presión política del asunto.