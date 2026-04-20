El murciano, que apareció en los Premios Laureus con una aparatosa férula en la muñeca derecha, admite que la próxima revisión médica determinará si podrá defender su corona en París.

Una recuperación que se complica

Carlos Alcaraz ha encendido todas las alarmas. Tras confirmarse su ausencia en el Barcelona Open y en el Mutua Madrid Open, el actual campeón de Roland Garros se dejó ver este lunes en Madrid con la muñeca derecha completamente inmovilizada. El tenista de El Palmar lleva cuatro días utilizando una férula, una medida drástica para intentar frenar la dolencia que está lastrando su gira de tierra batida.

En declaraciones a TVE, «Carlitos» no ocultó su incertidumbre respecto al segundo Grand Slam de la temporada:

«Veremos a ver. La siguiente prueba va a ser crucial. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, pero no puedo dar un plazo para volver.»

El «fantasma» de hace dos temporadas

La situación actual guarda un paralelismo preocupante con lo ocurrido hace dos años. En aquella ocasión, una lesión en el antebrazo también le obligó a saltarse gran parte de la gira europea. Aunque entonces logró llegar a tiempo para reinar en la Philippe Chatrier, la gravedad de llevar la mano inmovilizada a poco más de un mes de la cita parisina (del 24 de mayo al 7 de junio) sugiere un escenario más complejo.

Consecuencias en el Ranking ATP

La baja prolongada de Alcaraz no solo afecta a lo deportivo, sino que pone en jaque su posición en la élite mundial:

Puntos en riesgo: Si no acude a Roland Garros, perderá 2.000 puntos de su título y la opción de defender su estatus, lo que podría restarle hasta 3.000 puntos en total en el ranking.

Si no acude a Roland Garros, perderá de su título y la opción de defender su estatus, lo que podría restarle hasta 3.000 puntos en total en el ranking. Zverev al acecho: El alemán Alexander Zverev es el principal candidato a arrebatarle su puesto en el ranking si la ausencia se prolonga.

El alemán Alexander Zverev es el principal candidato a arrebatarle su puesto en el ranking si la ausencia se prolonga. Gira de hierba: Tras París, Alcaraz debería defender el título en Queen’s y la final de Wimbledon, lo que deja poco margen de error para su recuperación física.

Próximos pasos

Todo queda supeditado a los resultados de las pruebas diagnósticas de esta semana. Por ahora, el murciano pide paciencia: «Estoy intentando estar positivo y animado, aunque estos días se están haciendo largos».

El mundo del tenis contiene el aliento mientras el vigente campeón lucha contra el reloj para no perderse la cita más importante sobre arcilla del año.