El último informe epidemiológico semanal elaborado por el Comité Técnico de Coordinación de Salud Pública ha confirmado la detección de cinco casos positivos de VIH en la ciudad autónoma de Ceuta, registrados en el contexto de la asistencia médica derivada de las entradas masivas de migrantes a la ciudad.

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Junto a los diagnósticos de VIH, el documento remitido por los servicios sanitarios y el Hospital Universitario de Ceuta incluye también el registro de dos casos de hepatitis C detectados desde finales de julio. Asimismo, la vigilancia epidemiológica ha contabilizado trece contagios de varicela y un caso de viruela del mono asociado al mismo fenómeno asistencial, sin que se hayan notificado nuevos positivos de esta última patología en el período más reciente.

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Las autoridades de salud pública mantienen una clasificación detallada de las enfermedades de declaración obligatoria para diferenciar entre los casos detectados en la población migrante irregular, los residentes locales, las personas desplazadas desde otras comunidades autónomas y los ciudadanos vinculados a la Operación Paso del Estrecho. Los protocolos de control y cribado siguen plenamente activos en los centros de acogida y asistenciales con el fin de garantizar la atención médica oportuna a los afectados y proteger la salud pública en la ciudad.

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