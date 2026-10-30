La Policía Nacional se enfrenta a importantes dificultades para localizar a un amplio grupo de ciudadanos marroquíes cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas en la ciudad autónoma, tras la crisis migratoria registrada en la frontera.

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Puntos clave de la situación

Solicitudes rechazadas: Alrededor de 800 peticiones de asilo presentadas por ciudadanos marroquíes han sido denegadas por las autoridades tras los expedientes tramitados.

Alrededor de presentadas por ciudadanos marroquíes han sido denegadas por las autoridades tras los expedientes tramitados. Paradero desconocido: Gran parte de los afectados no ha podido ser localizada por los agentes para proceder a su notificación o ejecución de los retornos, optando muchos de ellos por ocultarse o eludir los controles policiales en la ciudad.

Gran parte de los afectados no ha podido ser localizada por los agentes para proceder a su notificación o ejecución de los retornos, optando muchos de ellos por ocultarse o eludir los controles policiales en la ciudad. Operativos y devoluciones: Las fuerzas de seguridad han intensificado los dispositivos de localización en diferentes puntos de Ceuta (como los centros de acogida y zonas periféricas), mientras los trámites administrativos y judiciales continúan condicionando la materialización de las devoluciones a Marruecos.

Retos en la gestión de la crisis migratoria

Tres meses después de las entradas masivas que tensionaron los recursos de la ciudad autónoma, el balance de expedientes deja centenares de resoluciones desfavorables de protección internacional. El principal obstáculo actual radica en la dificultad operativa para dar con el paradero de los migrantes afectados, lo que ralentiza la ejecución efectiva de las medidas de expulsión o retorno previstas en el marco de los procedimientos de extranjería.

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