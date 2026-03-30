El incidente, que generó una visible columna de humo y varias explosiones, no ha afectado a contenedores de mercancías peligrosas ni ha causado heridos.

Barcelona | Los Bombers de Barcelona han logrado estabilizar y dar por controlado el incendio declarado este domingo al mediodía en las instalaciones del Puerto de Barcelona. El fuego, que se originó en el Moll de Ponent, cerca del Pont d’Europa, ha destruido un total de 20 semirremolques, aunque afortunadamente no se han lamentado daños personales.

Intervención y seguridad

Tras recibir el aviso, los servicios de emergencia se desplegaron rápidamente en la zona. Según fuentes municipales, el incendio quedó bajo control alrededor de las 16:00 horas, aunque varias dotaciones permanecen en el lugar realizando tareas de refresco para evitar cualquier posible reactivación de las llamas.

Uno de los puntos críticos de la intervención fue la protección de las zonas adyacentes. Desde la autoridad portuaria han confirmado que:

No hubo afectación a contenedores con mercancías peligrosas.

a contenedores con mercancías peligrosas. La actividad habitual del Puerto y la circulación de vehículos se han mantenido abiertas.

se han mantenido abiertas. No se han registrado heridos hasta el momento.

Alerta ciudadana

La espectacularidad del siniestro, marcada por una densa columna de humo visible desde gran parte de la capital catalana y varias explosiones, generó una rápida reacción de los vecinos. El teléfono de emergencias 112 recibió 76 llamadas en pocos minutos.

Como medida preventiva, Protecció Civil activó la prealerta del plan Procicat, mientras que los Bombers continúan revisando minuciosamente el área afectada para determinar las causas exactas del origen del fuego.