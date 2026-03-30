El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos asegura en una entrevista que guarda el cabello que le acompañó durante su trayectoria pública con el objetivo de obtener fondos para su actividad actual.

El que fuera la figura principal de Podemos desde su irrupción en el año 2014, Pablo Iglesias, ha vuelto a situar su imagen personal en el centro del debate público tras desvelar el paradero de su característica coleta. Durante su participación como invitado en el podcast Es la idea, conducido por el periodista Randy Alonso, el exvicepresidente del Gobierno ha confirmado que todavía conserva el cabello que decidió cortarse tras abandonar la política institucional en mayo de 2021.

Iglesias ha detallado que su intención actual no es otra que la de rentabilizar este símbolo de la formación morada. «Mi sueño es vendérsela a un millonario de estos que tienen en su despacho cosas como una piedra del muro de Berlín», ha manifestado el expolítico, subrayando que su propósito con la transacción es puramente estratégico: «Págame bien cara la coleta que yo te la vendo, que con esa plata yo puedo hacer política».

El fin de un ciclo tras el 4-M

La decisión de desprenderse de su coleta se produjo en un contexto de cambio drástico para su carrera. Según ha relatado el propio Iglesias, el corte de pelo tuvo lugar el 5 de mayo de 2021, apenas unas horas después de la jornada electoral en la Comunidad de Madrid. En aquellos comicios, la candidatura de Unidas Podemos, encabezada por él mismo, no logró detener el avance de Isabel Díaz Ayuso.

Aquel día, tras haber anunciado su dimisión de todos sus cargos orgánicos e institucionales la noche anterior, Iglesias acudió al barbero con una determinación clara. «Llevaba tiempo queriéndola tomar», ha explicado, señalando que, a diferencia de lo que se especulaba, no recibió presiones externas para cambiar su aspecto. Al contrario, afirma que su entorno le instaba a mantenerla a pesar de que él sentía que el peinado acumulaba «demasiada maldad» y una «carga negativa» tras años en la primera línea.

De «marca de la casa» a objeto de coleccionista

Esta nueva postura de Iglesias contrasta con las afirmaciones que realizaba en los inicios de su andadura política. En el año 2014, durante una entrevista en el programa Salvados, el entonces eurodiputado fue tajante al asegurar que la coleta era una «marca de la casa» y que jamás se la cortaría.

Sin embargo, el desgaste de siete años en la política española y el resultado electoral frente a Díaz Ayuso terminaron por precipitar el cambio de imagen que se hizo público el 12 de mayo de 2021. Ahora, cinco años después de aquel hito estético y político, Iglesias pretende que ese resto de su pasado sirva como activo financiero para sus proyectos presentes, equiparándolo a objetos de valor histórico para coleccionistas privados.