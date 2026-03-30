Vivir sin acompañante supone un sobrecoste de hasta 760 euros mensuales. Expertos advierten que, si el sistema no se adapta al auge de los hogares unipersonales, el modelo económico nacional entrará en crisis.

España se enfrenta a un cambio demográfico sin precedentes que choca frontalmente con su estructura económica. Según proyecciones del INE, para el año 2039 los hogares unipersonales serán los más comunes, alcanzando los 7,7 millones (un 33,5% del total). Sin embargo, el mercado inmobiliario, el consumo y el sistema fiscal siguen diseñados bajo un modelo de unidad familiar que penaliza gravemente a quien vive solo.

El muro de la vivienda y los suministros

El sector inmobiliario es donde más se evidencia esta brecha. Los solteros destinan, de media, un 40,2% de sus ingresos a la vivienda, superando el umbral de salud financiera recomendado.

Sobrecoste: Alquilar y mantener una vivienda en solitario cuesta entre un 30% y un 40% más por persona que si se compartieran gastos.

Alquilar y mantener una vivienda en solitario cuesta entre un por persona que si se compartieran gastos. Barrera de entrada: Mientras una pareja con salarios medios puede optar a la compra, un soltero necesitaría ganar casi 60.000 euros anuales para mantener el mismo nivel de vida y capacidad de ahorro.

La penalización del consumo individual

Desde la cesta de la compra hasta las plataformas digitales, el sistema incentiva el consumo grupal. Los formatos individuales en alimentación sufren un sobrecoste de entre el 10% y el 20%, a lo que se suma el desperdicio de productos que caducan antes de ser consumidos.

«Muchos productos están diseñados para unidades familiares, lo que obliga a asumir mayores costes unitarios», explica Elizabeth Wakefield, asesora financiera.

Incluso servicios de streaming como Netflix o Spotify y seguros de hogar ofrecen planes que reducen el coste a la mitad por usuario solo si se comparten, una ventaja inaccesible para quien gestiona su economía de forma independiente.

Un riesgo para el futuro del país

El problema ha dejado de ser una anécdota doméstica para convertirse en una amenaza macroeconómica. Ernesto Campos, profesor de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), alerta sobre varios puntos críticos:

Vulnerabilidad financiera: El riesgo de pobreza en personas que viven solas es del 25,6%, frente al 11,5% en hogares con varios adultos. Falta de patrimonio: La dificultad para ahorrar impide el acceso a la propiedad, limitando la acumulación de activos para la vejez. Presión fiscal: El IRPF no contempla deducciones específicas para hogares unipersonales, tratando igual a quien tiene gastos divididos que a quien los asume en solitario.

A largo plazo, esta «economía de la soledad» podría lastrar el PIB español —del cual el consumo privado representa el 55%— y aumentar la presión sobre el sistema público de pensiones, al llegar una generación a la jubilación con menos ahorros y sin el respaldo de una economía de escala doméstica.