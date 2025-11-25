El Centro Penitenciario de Fuerte Mendizábal ha sido galardonado con el Premio Meninas 2025, un reconocimiento que, según su directora Nonia Velázquez Calleja, “marca un antes y un después” para la institución. Velázquez subraya que el centro “ya no es sólo un espacio de custodia, sino un lugar de intervención integral que combina educación, deporte y programas de reeducación”.

El Premio Meninas, otorgado por la Delegación del Gobierno, pone en valor el compromiso del centro con la prevención de la violencia de género y la atención tanto a víctimas como a agresores en proceso de reeducación.

Según Velázquez, el último año ha estado caracterizado por tres hitos que han transformado la dinámica interna del centro: el fortalecimiento educativo, la drástica reducción de incidentes graves y la consolidación de la digitalización. “La educación ha sido el pilar sobre el que ha girado todo lo demás”, asegura la directora.

El número de internos matriculados en programas educativos ha crecido significativamente, pasando de algo más de 60 alumnos en 2022 a 99 en 2024, en niveles que incluyen enseñanza inicial, secundaria y bachillerato. Además, tres internos cursan estudios universitarios en la UNED, un indicador que Velázquez considera “inequívoco” del cambio cultural dentro del centro.

La implantación de este modelo integral ha generado un “efecto dominó” en otras áreas, aumentando la participación en actividades formativas, ocupacionales y deportivas.

En paralelo, los incidentes graves y muy graves se han reducido casi un 60 %, gracias a nuevos protocolos de seguridad y a la “profesionalidad incuestionable” de la plantilla. Además, la digitalización completa de los procesos internos, desde el control de accesos hasta los partes disciplinarios, ha permitido optimizar la gestión y la intervención en todos los ámbitos.

Fuerte Mendizábal comparte este reconocimiento con otras instituciones como el CETI, Integralia, Plena Inclusión, Equal de Cruz Roja y la Universidad de Granada. Para Velázquez, “entrar en esa lista es un orgullo enorme” y supone un refuerzo para continuar explorando nuevas estrategias de intervención y prevención de la violencia de género.