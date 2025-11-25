El magistrado del Juzgado de lo Penal número dos de Ceuta, Miguel Ángel Cano, fue homenajeado este martes por su compromiso en la lucha contra la violencia de género. Cano recibió el XV Reconocimiento en la Lucha contra la Violencia de Género de manos del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, en un acto celebrado en el salón del trono del Palacio Autonómico.

Durante su discurso, el juez destacó la complejidad del fenómeno de la violencia contra las mujeres, subrayando su dimensión criminológica junto a los factores sociales, culturales y educativos. “No es posible darle únicamente un tratamiento sociológico, político o cultural, separándolo de su evidente cariz criminológico”, afirmó Cano, haciendo hincapié en la necesidad de un abordaje integral.

El acto, que contó con la presencia de autoridades civiles y militares, estuvo amenizado por coreografías de la Escuela de Danza de María José Lesmes, acompañadas de canciones que reflejaban la lucha contra esta lacra social.

El magistrado señaló que, aunque la violencia de género es una realidad persistente a lo largo de la historia, existen razones para la esperanza: “El cumplimiento del deber de prevenir, educar, acompañar, integrar y proteger a la víctima, junto con el enjuiciamiento de las causas, es la expresión concreta de la protección institucional”.

Asimismo, Cano destacó la importancia de garantizar la presunción de inocencia de los acusados, describiéndola como “un compromiso con la justicia y la dignidad, que trasciende a las instituciones”.

El juez ejemplificó las distintas formas de violencia que sufren las mujeres, desde vejaciones y coacciones hasta amenazas y maltratos, y defendió que la respuesta judicial debe respetar tanto los derechos de las víctimas como los de los acusados.

Con este reconocimiento, Miguel Ángel Cano reafirma su trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres y su labor en la promoción de un sistema judicial justo y equilibrado frente a la violencia de género.