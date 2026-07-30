Una treintena de iniciativas abiertas en Change.org reclama a la Fundación Princesa de Asturias que revoque o reconsidere el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 concedido a Lionel Messi. Las campañas, surgidas después de la final del Mundial entre España y Argentina, acumulan miles de apoyos, aunque por ahora no han provocado ningún cambio oficial en el galardón.

La derrota de Argentina frente a España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha trasladado la polémica desde el terreno de juego hasta los Premios Princesa de Asturias. Distintos usuarios han impulsado peticiones para cuestionar la idoneidad de que el capitán argentino reciba un reconocimiento vinculado no solo a los éxitos deportivos, sino también a la dimensión social y ejemplar del deporte.

Las iniciativas atribuyen a Messi una conducta que, según sus promotores, no encaja con los valores de respeto, deportividad y juego limpio que debe representar el premio. Estas afirmaciones reflejan la valoración de quienes han creado las campañas y no una conclusión oficial de la Fundación ni de sus órganos de gobierno.

Miles de firmas contra la concesión del premio a Messi

Las peticiones comenzaron a publicarse en los días posteriores a la final del Mundial. La iniciativa más respaldada superaba este jueves las 3.000 firmas verificadas, mientras que otra de las campañas acumulaba más de 1.300 apoyos. Varias solicitudes adicionales reunían centenares de adhesiones, por lo que el respaldo conjunto asciende a varios miles de personas. Las cifras pueden variar constantemente al tratarse de campañas todavía activas.

Los textos publicados solicitan a la Fundación que retire, revoque o reconsidere la concesión. Algunas campañas también proponen que el reconocimiento sea entregado a otro deportista que, a juicio de sus impulsores, represente mejor los principios asociados al galardón.

Una de las peticiones sostiene que Messi no reaccionó adecuadamente ante los incidentes ocurridos después del encuentro y cuestiona la actitud de la delegación argentina durante la celebración española. Se trata, en todo caso, de acusaciones y valoraciones formuladas por los creadores de la campaña, no de hechos establecidos por una resolución institucional.

La final del Mundial que originó la controversia

España conquistó su segundo título mundial el pasado 19 de julio tras derrotar por 1-0 a Argentina en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. El encuentro se resolvió en la prórroga con un gol de Ferran Torres en el minuto 106.

Messi ejerció como capitán de la selección argentina en el partido. Después de la final, diferentes imágenes y vídeos de la ceremonia y de los momentos de tensión entre ambas delegaciones comenzaron a circular por las redes sociales.

Ese contenido ha servido de argumento para las campañas, cuyos promotores consideran que el comportamiento atribuido al futbolista argentino debe ser tenido en cuenta antes de la ceremonia de entrega prevista para octubre.

Por qué recibió Messi el Premio Princesa de Asturias

La Fundación anunció el 3 de junio de 2026 la concesión del Premio Princesa de Asturias de los Deportes a Lionel Messi. Su candidatura fue elegida entre 27 propuestas procedentes de 12 nacionalidades.

El jurado valoró su extraordinaria trayectoria, su talento y su labor solidaria en favor de la educación y la salud de niños en situación de vulnerabilidad. También destacó su constancia, humildad, compromiso colectivo y comportamiento dentro del campo.

El reglamento establece que esta categoría reconoce trayectorias convertidas en un ejemplo de las posibilidades que ofrece la práctica deportiva en beneficio de los seres humanos. El galardón incluye una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y 50.000 euros.

La Fundación mantiene oficialmente a Messi como ganador

Al cierre de esta información, la página oficial de los Premios Princesa de Asturias continuaba presentando a Messi como ganador de la categoría de Deportes de 2026. Tampoco figuraba en el área oficial de prensa consultada ningún anuncio sobre una revisión o retirada de la concesión.

Las campañas de Change.org no tienen capacidad por sí mismas para modificar el fallo. Su efecto se limita a trasladar públicamente la petición de los firmantes, mientras que cualquier decisión sobre el galardón tendría que ser adoptada por la institución responsable.

El reglamento de 2026 detalla el procedimiento de presentación de candidaturas, la deliberación de los jurados y la entrega de los premios, pero no recoge expresamente un mecanismo ordinario para revocar un fallo ya anunciado. La ceremonia se celebra tradicionalmente en octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo.

La presión digital abre así un debate sobre los límites entre la trayectoria completa de un deportista y la valoración de episodios concretos. Por ahora, la concesión permanece intacta y Lionel Messi continúa siendo oficialmente el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.