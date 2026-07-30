El español Rafael Jódar prolongó su espectacular temporada con una victoria de prestigio frente a Kei Nishikori. El madrileño, de 19 años, se impuso por 6-3 y 6-2 en 70 minutos y avanzó a los cuartos de final del ATP 500 de Washington, donde tendrá como próximo rival al italiano Lorenzo Musetti.

Rafael Jódar sigue quemando etapas a una velocidad poco habitual. Después de abrirse paso entre los mejores del circuito sobre tierra batida, el joven español ha trasladado ahora su crecimiento a las pistas rápidas de Washington, escenario de la primera clasificación de su carrera para unos cuartos de final ATP sobre esta superficie.

Jódar domina a Nishikori en apenas 70 minutos

El actual número 24 del ranking ATP construyó su triunfo desde la solidez. Jódar no perdió su servicio durante el encuentro, salvó las tres oportunidades de rotura que concedió y convirtió los tres puntos de quiebre de los que dispuso ante Nishikori.

El español buscó con insistencia la derecha del japonés y consiguió llevar numerosos intercambios hacia el terreno que más le interesaba. Su capacidad para acelerar desde el fondo y mantener la concentración en los momentos de presión terminó por desarmar al antiguo número cuatro del mundo.

El primer set quedó resuelto por 6-3, mientras que en la segunda manga Jódar aumentó el ritmo para cerrar el partido con un contundente 6-2. Uno de los puntos más destacados llegó al comienzo de ese parcial, cuando el español sobrevivió a un intercambio de 21 golpes después de defenderse muy lejos de la línea de fondo.

La victoria cobra todavía más valor por la entidad del rival. Kei Nishikori conquistó el torneo de Washington en 2015 y llegó a ocupar el cuarto puesto de la clasificación mundial.

El cuartofinalista más joven de Washington desde 2018

El resultado coloca a Rafael Jódar en los registros históricos del torneo. Con 19 años, se convierte en el jugador más joven que alcanza los cuartos de final en Washington desde que Álex de Miñaur lo consiguió en 2018.

También es el español más joven que alcanza esta ronda en el torneo estadounidense durante el presente siglo. Antes que él lo habían logrado Álex Corretja, en 2002; Fernando Verdasco, en 2010 y 2011; y Alejandro Davidovich Fokina, en 2025.

Jódar había comenzado su participación en Washington con otra victoria de gran repercusión. En la primera ronda eliminó a Arthur Fils, octavo cabeza de serie, confirmando su capacidad para competir ante jugadores con mayor experiencia y mejor posición en el cuadro.

Una temporada que impulsa a Jódar hacia la élite

El de Washington es el sexto cuarto de final ATP alcanzado por Jódar desde el pasado mes de abril. Los cinco anteriores llegaron sobre tierra batida, superficie en la que conquistó en Marrakech el primer título ATP de su carrera.

Su progresión durante 2026 también incluye las semifinales de Barcelona y los cuartos de final de Madrid, Roma y Roland Garros. En apenas unos meses, el español ha pasado de ser una promesa del circuito a competir con regularidad en las rondas decisivas de grandes torneos.

Tras superar a Nishikori, la ATP situaba a Jódar en el puesto 22 del ranking en vivo, por encima de su mejor clasificación oficial, el número 23 alcanzado en junio. Una nueva victoria en Washington podría acercarlo por primera vez al Top 20, aunque su posición definitiva dependerá de otros resultados.

Lorenzo Musetti, próximo rival de Rafael Jódar

El siguiente obstáculo será Lorenzo Musetti, cuarto cabeza de serie del torneo y número 15 del mundo. El italiano obtuvo su clasificación después de superar al australiano Aleksandar Vukic por 6-3, 5-7 y 6-3.

Será el primer enfrentamiento oficial entre Jódar y Musetti. El italiano disputa en Washington su primer torneo desde el Masters 1000 de Roma después de permanecer cerca de dos meses y medio apartado de la competición por una lesión en el muslo.

El horario del encuentro de cuartos todavía no figuraba en la programación oficial disponible al cierre de esta información. El torneo había publicado únicamente el orden de juego correspondiente al jueves 30 de julio.

Nishikori se despide del torneo de Washington

La derrota pone fin a la última participación de Kei Nishikori en Washington. El japonés, campeón del torneo en 2015, afronta su temporada de despedida del tenis profesional después de una carrera marcada por su presencia entre los mejores jugadores del mundo.

Tras el partido, Jódar mostró su respeto por la trayectoria de Nishikori y destacó la importancia de haber ajustado su juego después de los primeros compases. La victoria ante una de las grandes figuras de la última década refuerza el crecimiento del español y lo mantiene con opciones de seguir haciendo historia en Washington.