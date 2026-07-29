UEFA Champions League | 2nd Qualifying Round | Miércoles, 29 de julio de 2026
FK Crvena Zvezda goleó 5-0 a Larne el miércoles 29 de julio de 2026 en la segunda ronda de clasificación de la UEFA Champions League.
Además de esa victoria contundente, Kauno Žalgiris se impuso 1-0 a KI Klaksvik y Hapoel Beer Sheva venció 2-0 a Vikingur Reykjavik. Se registraron tres empates: Universitatea Craiova 2 – 2 Levski Sofia, Gornik Zabrze 1 – 1 Fenerbahçe y Slovan Bratislava 1 – 1 Saburtalo. Los resultados favorables para Crvena Zvezda le dan una clara ventaja de cara a la vuelta, mientras que los empates y marcadores ajustados mantienen abiertas las eliminatorias en los demás emparejamientos. La variedad de resultados deja la ronda de ida con pronóstico reservado para los partidos de vuelta.
Todos los marcadores
- Kauno Žalgiris 1 – 0 KI Klaksvik
- Hapoel Beer Sheva 2 – 0 Vikingur Reykjavik
- Universitatea Craiova 2 – 2 Levski Sofia
- Gornik Zabrze 1 – 1 Fenerbahçe
- FK Crvena Zvezda 5 – 0 Larne
- Slovan Bratislava 1 – 1 Saburtalo
Lo más destacado: el 5-0 de FK Crvena Zvezda ante Larne; por su parte, los empates 1-1 y el 2-2 mantienen la incertidumbre de cara a la vuelta.