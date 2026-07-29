UEFA Champions League | 2nd Qualifying Round | Miércoles, 29 de julio de 2026

FK Crvena Zvezda goleó 5-0 a Larne el miércoles 29 de julio de 2026 en la segunda ronda de clasificación de la UEFA Champions League.

Además de esa victoria contundente, Kauno Žalgiris se impuso 1-0 a KI Klaksvik y Hapoel Beer Sheva venció 2-0 a Vikingur Reykjavik. Se registraron tres empates: Universitatea Craiova 2 – 2 Levski Sofia, Gornik Zabrze 1 – 1 Fenerbahçe y Slovan Bratislava 1 – 1 Saburtalo. Los resultados favorables para Crvena Zvezda le dan una clara ventaja de cara a la vuelta, mientras que los empates y marcadores ajustados mantienen abiertas las eliminatorias en los demás emparejamientos. La variedad de resultados deja la ronda de ida con pronóstico reservado para los partidos de vuelta.

Todos los marcadores

Kauno Žalgiris 1 – 0 KI Klaksvik

Hapoel Beer Sheva 2 – 0 Vikingur Reykjavik

Universitatea Craiova 2 – 2 Levski Sofia

Gornik Zabrze 1 – 1 Fenerbahçe

FK Crvena Zvezda 5 – 0 Larne

Slovan Bratislava 1 – 1 Saburtalo

Lo más destacado: el 5-0 de FK Crvena Zvezda ante Larne; por su parte, los empates 1-1 y el 2-2 mantienen la incertidumbre de cara a la vuelta.