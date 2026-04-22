El astro portugués buscará su primer título de la temporada en la AFC Champions League Two tras golear al Al Ahli. Kingsley Coman firmó un triplete estelar antes de marcharse lesionado.

RIYADH – El Al Nassr de Cristiano Ronaldo ha sellado su billete para la gran final de la AFC Champions League Two tras arrollar a su rival en una noche de contrastes. Aunque los focos buscaban el gol número 970 en la carrera del «Bicho», la gloria —y el infortunio— recayeron sobre los hombros de Kingsley Coman.

Una «manita» con sabor agridulce

El equipo dirigido por Jorge Jesus salió con una intensidad arrolladora, aunque no exenta de sustos. Tras un fallo inicial de Mané y un penalti detenido por el guardameta Bento, el Al Ahli logró adelantarse gracias a un disparo seco de Yansane. Sin embargo, la reacción del Al Nassr fue inmediata y contundente:

El show de Coman: El francés fue el gran protagonista. Empató tras una asistencia de Ângelo , puso el 3-1 antes del descanso aprovechando un rechace de João Félix y cerró su hat-trick a la hora de partido.

El francés fue el gran protagonista. Empató tras una asistencia de , puso el 3-1 antes del descanso aprovechando un rechace de João Félix y cerró su a la hora de partido. La lesión: En el mismo instante de marcar su tercer tanto, Coman sintió un pinchazo muscular que le obligó a abandonar el campo entre aplausos, dejando una nota de preocupación de cara a la final.

En el mismo instante de marcar su tercer tanto, Coman sintió un pinchazo muscular que le obligó a abandonar el campo entre aplausos, dejando una nota de preocupación de cara a la final. El cierre: Ângelo, que cuajó un partido excelso, y Al Hamdan completaron la goleada por 5-1.

El «trabajo sucio» de Cristiano

A pesar de la abultada victoria, Cristiano Ronaldo vivió una tarde de frustración de cara a puerta. El luso estuvo muy vigilado por un marcaje al hombre asfixiante, aunque su presencia fue clave para arrastrar defensas y liberar espacios para que hombres como João Félix y Ângelo brillaran.

La ocasión más clara para el luso llegó en la reanudación, cuando mandó a las nubes un remate franco frente al portero. Poco después, Jorge Jesus decidió darle descanso para protegerlo físicamente, un cambio que no sentó del todo bien al competitivo delantero, quien vio desde el banquillo cómo se le escapaba la oportunidad de alcanzar la cifra histórica de los 970 goles oficiales.

«No hubo gol 970, pero sí una nueva final para el ‘Bicho’. Una leyenda que sigue estirando su sombra en Arabia.»

Cita con la historia ante el Gamba Osaka

Con este resultado, el Al Nassr se planta en su quinta final desde la llegada de Ronaldo. El objetivo es claro: romper una sequía de seis años sin títulos oficiales y levantar el trofeo continental. En el último escalón hacia la gloria espera el Gamba Osaka japonés, en lo que promete ser un duelo de titanes por el trono de la AFC Champions League Two.