MADRID – El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reavivado su enfrentamiento con la jerarquía eclesiástica tras arremeter duramente contra el obispo de Canarias, José Mazuelos. El líder político ha acusado al prelado de lucrarse con la «inmigración ilegal» y le ha instado a abandonar la comodidad de su residencia oficial para conocer la realidad social de las islas.

El origen del conflicto: la dureza de la ruta atlántica

La polémica estalló tras las declaraciones de Mazuelos en un encuentro informativo previo a la visita del papa León XIV prevista para junio. El obispo, alertando sobre la mortalidad de la ruta migratoria hacia las islas, sugirió que quienes se oponen a la acogida deberían experimentar las condiciones de un cayuco.

«Habría que meter a mucha gente en un cayuco cinco días, mañana y tarde, sin comer, para ver cómo llegan», afirmó el obispo para apelar a la solidaridad.

La respuesta de Vox: «Que bajen del palacio»

Abascal no tardó en replicar a través de la red social X, utilizando un tono especialmente crítico con la gestión de la Iglesia en materia migratoria. El líder de Vox vinculó directamente la llegada de inmigrantes con el deterioro de los servicios públicos y la seguridad.

La acusación: Abascal señaló que hay sectores que «hacen negocio» con la entrada de migrantes.

Abascal señaló que hay sectores que «hacen negocio» con la entrada de migrantes. El reto: Instó al obispo a «salir del palacio» para comprobar el impacto que, según él, tiene la inmigración en la sanidad, los salarios y los impuestos de los españoles.

Un historial de tensiones con la Iglesia

Este choque no es un hecho aislado, sino un capítulo más en la tensa relación entre Abascal y los obispos:

Agosto 2025: Se declaró «perplejo y entristecido» por la postura migratoria de la jerarquía católica. Febrero 2026: Criticó la «deriva» de los obispos que cuestionaban las políticas de Vox, sentenciando con un tajante: «Que digan misa».

Esta nueva confrontación subraya la brecha ideológica entre la formación política y parte del clero español en vísperas de una visita papal que pondrá el foco internacional en la crisis migratoria de Canarias.