Un estelar David Affengruber lidera la victoria franjiverde ante un Atleti plagado de rotaciones que se desmoronó tras la expulsión de Thiago Almada.

ELCHE – El Martínez Valero vivió una noche mágica que puede marcar un antes y un después en la lucha por la permanencia. El Elche derrotó por 3-2 al Atlético de Madrid en un partido frenético, lleno de alternativas y marcado por la inferioridad numérica de los colchoneros durante más de una hora.

Affengruber, el héroe inesperado

Si hubo un nombre propio en el conjunto de Eder Sarabia, ese fue David Affengruber. El central austriaco tuvo una participación directa en los tres goles locales:

Marcó el empate a uno tras un saque de esquina.

Provocó el penalti (y la expulsión de Almada) que supuso el 2-1.

Asistió a André Silva para el 3-2 definitivo en el tramo final.

Junto a él, Germán Valera fue un puñal constante por la banda izquierda, desbordando a la zaga rojiblanca una y otra vez.

El doble castigo de Thiago Almada

El partido cambió por completo en el minuto 30. Con el marcador 1-1, un error grosero de Thiago Almada en la salida de balón terminó en un derribo desesperado sobre Affengruber dentro del área. El resultado fue fatal para los intereses del Cholo Simeone: penalti en contra y roja directa para el argentino.

André Silva no perdonó desde los once metros, dejando al Atlético herido y con un hombre menos.

Nico González, la única luz rojiblanca

Pese a la derrota, Nico González fue el gran argumento del Atlético. El joven atacante firmó un doblete de nivel:

El primero, un auténtico golazo tras una gran asistencia de tacón de Rodrigo Mendoza. El segundo, una acción individual de fe que tuvo que ser validada por el VAR tras un despeje sobre la línea.

Reacción tardía y muro de Dituro

Simeone buscó la remontada a la desesperada dando entrada a Griezmann, Barrios y Giuliano en la segunda mitad. El equipo mejoró e incluso Baena anotó un tanto que fue anulado por fuera de juego. Sin embargo, cuando el empate parecía posible, apareció Matías Dituro con una parada antológica a disparo de Griezmann en el minuto 87 que selló los tres puntos para los locales.

Con este 3-2, el Atlético de Madrid sigue sumido en un mar de dudas en la recta final de LaLiga, mientras que el Elche coge oxígeno y recupera el pulso en su carrera por la salvación.