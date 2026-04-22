Comprueba la combinación ganadora de la Bonoloto y descubre si tu boleto ha sido premiado este miércoles

La Bonoloto vuelve a repartir suerte en el ecuador de la semana. Este miércoles 22 de abril de 2026, el sorteo gestionado por Loterías y Apuestas del Estado ofrece una nueva oportunidad para aquellos que buscan fortuna con uno de los juegos más tradicionales y económicos del país.

A continuación, te facilitamos el espacio para actualizar y comprobar los números premiados en cuanto se hagan públicos los resultados oficiales.

Combinación ganadora de la Bonoloto

Podrás consultar aquí los números agraciados una vez celebrado el sorteo a partir de las 21:30 horas:

• Números: 17-21-22-38-42-47

• Complementario: 05

• Reintegro: 03

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

Participar es muy sencillo y apenas requiere una inversión mínima:

• Selección: Debes elegir 6 números en una tabla que va del 1 al 49.

• Precio: Cada apuesta tiene un coste de 0,50 €. No obstante, para que el boleto sea válido, es obligatorio realizar al menos dos apuestas (importe mínimo de 1 €).

• Modalidades: * Sorteo diario: Juegas exclusivamente para el sorteo del día de la validación.

• Abono semanal: Participas en los sorteos restantes de la semana (de lunes a domingo), manteniendo la misma combinación de números.

Categorías de premios

El 55% de la recaudación de la Bonoloto se destina a premios, distribuyéndose en diversas categorías según el número de aciertos:

1. 1ª Categoría: 6 aciertos.

2. 2ª Categoría: 5 aciertos + el número complementario.

3. 3ª Categoría: 5 aciertos.

4. 4ª Categoría: 4 aciertos.

5. 5ª Categoría: 3 aciertos (premio fijo de 4 €).

6. Reintegro: Devolución del importe de la apuesta si coincide el número asignado.

Información sobre el cobro

Si has resultado ganador, ten en cuenta los siguientes puntos:

• Premios menores: Los premios inferiores a 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial de Loterías.

• Premios mayores: Para importes iguales o superiores a 2.000 €, el cobro debe gestionarse a través de las entidades bancarias autorizadas (BBVA o CaixaBank).

• Plazo: Recuerda que los boletos caducan a los 3 meses, por lo que es importante comprobar tus números lo antes posible.

Nota: Esta información es provisional. La única lista oficial válida es la que proporciona la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).