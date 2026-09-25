El sindicato CSIF ha denunciado cambios en las órdenes durante el operativo contra la venta ambulante en la zona del Trampolín en Ceuta. Según la información proporcionada por el sindicato, los agentes encargados de esta tarea lograron desmantelar los puestos de venta en un corto plazo de tres días.

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La organización sindical sostiene que la efectividad del operativo se vio afectada por indicaciones verbales que posteriormente fueron seguidas de una orden de suspensión. Esto ha generado preocupaciones sobre la coordinación y mando del operativo, que se desarrolló en un contexto de control de la actividad ambulante en la ciudad.

CSIF ha anunciado que tomará medidas para esclarecer quién fue el responsable de tomar estas decisiones que alteraron el desarrollo normal de la operación. Con ello, buscan garantizar que se sigan los protocolos adecuados y que no se vea comprometida la efectividad de futuros operativos.

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La actuación en el Trampolín formaba parte de un esfuerzo más amplio para regularizar la venta ambulante en Ceuta, una actividad que ha generado controversia en los últimos tiempos. La rápida eliminación de los puestos demuestra la importancia de una adecuada planificación y ejecución en este tipo de operativos.

La denuncia de CSIF ha resurgido el debate sobre la gestión de la venta ambulante en la ciudad y la necesidad de un marco regulador que permita un equilibrio entre el comercio legal y la actividad ambulante.

El sindicato espera que las actuaciones que planean para investigar estas ordenes contribuyan a mejorar la situación y a establecer un procedimiento claro para futuras intervenciones en la zona.