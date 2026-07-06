Ciudad de México. En uno de los partidos más vibrantes y pasionales de la Copa del Mundo 2026, la selección de Inglaterra se clasificó a los cuartos de final tras derrotar 3-2 a México en un Estadio Azteca que fue una auténtica caldera. Un excelso Jude Bellingham, autor de un doblete, y las intervenciones milagrosas del guardameta Jordan Pickford apagaron el sueño de más de 135 millones de mexicanos que empujaron a su selección hasta el último suspiro.

Dos minutos de desconexión y la magia de Bellingham

México arrancó el encuentro con una personalidad arrolladora, dominando la posesión (63%) y encerrando a Inglaterra en su propio campo durante los primeros 35 minutos. Sin embargo, el fútbol de élite no perdona. En una ráfaga de apenas dos minutos, el «orgullo Pross» impuso su pegada:

Minuto 36: Gran jugada por banda de Bukayo Saka que asiste de manera perfecta para que Jude Bellingham llegue desde atrás y firme el 1-0 a puerta vacía.

Gran jugada por banda de Bukayo Saka que asiste de manera perfecta para que llegue desde atrás y firme el 1-0 a puerta vacía. Minuto 38: Réplica casi idéntica, esta vez con asistencia de Harry Kane, para que el madridista firmara su doblete y el 2-0 provisional ante el despiste de la zaga azteca.

Cuando el golpe parecía letal, la selección dirigida por Javier Aguirre tiró de orgullo y raza. Al minuto 42, tras un mal despeje de Konsa, Julián Quiñones apareció para recortar distancias y poner el 2-1 antes del descanso, desatando la locura en las tribunas.

Locura en la segunda parte: Roja, penaltis y asedio azteca

El segundo tiempo fue un carrusel de emociones digno de la historia de los Mundiales. Bellingham rozó el tercero con un disparo al poste, pero el guion del partido cambió por completo cuando el central inglés Quansah fue expulsado con tarjeta roja directa tras una dura entrada revisada por el VAR.

Con un hombre más, el Azteca se convirtió en un manicomio, pero el exceso de revoluciones le pasó factura a México. Solo cuatro minutos después de la expulsión, el guardameta Rangel cometió un penalti flagrante sobre Anthony Gordon. Harry Kane no perdonó desde los once metros para poner un doloroso 3-1.

Raúl Jiménez puso el drama hasta el final

La casta mexicana volvió a emerger. En una jugada fortuita, Kane cometió una pena máxima absurda sobre Gutiérrez en su propia área. Raúl Jiménez asumió la responsabilidad, engañó a Pickford y puso el 3-2 definitivo a falta de media hora para el final.

A pesar del asedio incesante, la falta de pausa y el tremendo desgaste físico pasaron factura a los del ‘Vasco’ Aguirre en los minutos finales. Inglaterra se plantó bien atrás y Pickford se encargó de sellar la clasificación británica.

Resumen del encuentro

Selección Goles Incidencias Destacadas Estado Inglaterra J. Bellingham (36′, 38′), H. Kane (pen. 52′) Expulsión de Quansah (48′) Clasificado a Cuartos México J. Quiñones (42′), R. Jiménez (pen. 60′) Dominio del 63% de posesión Eliminado

México se despide de su Mundial con la cabeza muy alta y habiendo vaciado hasta la última gota de sudor. Por su parte, la Inglaterra de Bellingham viaja directo a Miami, donde se medirá el próximo sábado ante la sorprendente Noruega de Erling Haaland por un boleto a las semifinales.