La isla de Cuba afronta nuevamente una crisis energética, con la reciente caída total del suministro eléctrico, ocurrida este sábado. Este ha sido el segundo apagón en una semana, según ha informado la Unión Eléctrica (UNE), la empresa estatal encargada de la distribución de energía en el país.

El apagón se registró a las 18:32 horas, tiempo local, y tuvo su origen en la localidad de Nuevitas, en la costa este de Cuba, donde se desconectó una unidad del sistema eléctrico. La UNE anunció la «desconexión total» a través de sus redes sociales, aunque no proporcionó detalles específicos sobre las causas de la desconexión.

Tras el incidente, la UNE explicó que sucedió un efecto en cascada que afectó a otras unidades del sistema. Este tipo de incidentes pone en evidencia la fragilidad del sistema eléctrico cubano, ya que los apagones han sido cada vez más frecuentes en el último año.

El Ministerio de Energía y Minas también comunicó a través de redes sociales que se han comenzado a implementar protocolos para la recuperación gradual del sistema eléctrico. Las autoridades han destacado que tomando en consideración la crítica situación, se priorizará la formación de microsistemas para asegurar el suministro energético necesario para los servicios básicos.

La situación eléctrica en Cuba se ha vuelto insostenible, con apagones que han afectado gravemente la vida cotidiana de los cubanos. Este apagón es el segundo que ocurre esta semana, después de que el lunes pasado se registrara una desconexión similar. En ese momento, el país ya experimentaba graves problemas de suministro eléctrico, con apagones prolongados en diversas provincias.

Estos apagones han suscitado críticas hacia el gobierno cubano, que ha argumentado que las dificultades en el suministro eléctrico se deben en gran medida al bloqueo impuesto por Estados Unidos. La administración cubana ha argumentado que la falta de combustible para restablecer el sistema contribuye significativamente a la crisis actual.

La política de bloqueo energético de Estados Unidos ha incluido amenazas con aranceles a cualquier país que intente vender o suministrar petróleo a la isla, lo que ha incrementado las dificultades para restaurar el servicio eléctrico. Las autoridades cubanas han rechazado categóricamente cualquier cambio que se intente imponer desde Washington sobre su sistema político.

A medida que la isla enfrenta esta situación crítica, el gobierno cubano espera la llegada de ayuda humanitaria de diversas iniciativas internacionales, lo cual podría mitigar algunos de los efectos de esta crisis energética prolongada. Sin embargo, la necesidad inmediata sigue siendo el restablecimiento del suministro eléctrico, que es crucial para mantener la estabilidad y la vida diaria en Cuba.