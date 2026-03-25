La Agencia Estatal de Meteorología prevé una subida de los termómetros en casi toda la región, mientras se activan avisos amarillos por fenómenos costeros en Almería y Cádiz

Andalucía vivirá este jueves, víspera del Viernes de Dolores, un ascenso generalizado de las temperaturas en prácticamente toda la comunidad autónoma. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta subida de los valores térmicos marcará la jornada previa al inicio de la Semana Santa, con la excepción del extremo oriental, donde se espera un descenso de las máximas. La estabilidad meteorológica predominará en el cielo, aunque el litoral se mantendrá en alerta por la intensidad del viento y el estado del mar.

La comunidad andaluza se prepara para una jornada de transición climática marcada por la subida de los termómetros. La Aemet ha confirmado que el ascenso de las temperaturas será la tónica dominante este jueves, afectando a la mayor parte del territorio andaluz. Este incremento térmico llega en un momento clave para la región, coincidiendo con los preparativos finales de la víspera del Viernes de Dolores. No obstante, este comportamiento al alza de los mercurios no será unánime, ya que en el extremo oriental de la comunidad se registrará una tendencia inversa con una bajada de las temperaturas máximas.

En lo que respecta al estado del cielo, la previsión meteorológica apunta a un escenario de cielos poco nubosos o despejados en gran parte de la geografía andaluza. Únicamente se prevén intervalos de nubes bajas en la vertiente mediterránea, sin que se esperen precipitaciones que puedan alterar la actividad en las vísperas de las celebraciones religiosas.

Avisos amarillos por fenómenos costeros

A pesar de la bonanza térmica en el interior, la situación en la costa requerirá precaución. La Agencia Estatal de Meteorología activará el aviso amarillo por fenómenos costeros en dos puntos estratégicos del litoral andaluz. En la provincia de Almería, la alerta comenzará a partir de las 10:00 horas, mientras que en Cádiz el aviso entrará en vigor a las 19:00 horas.

El régimen de vientos soplará, por lo general, de flojo a moderado de componente este. Sin embargo, se esperan intervalos de viento fuerte en el litoral mediterráneo oriental y en el área del Estrecho. La Aemet no descarta que se produzcan rachas ocasionalmente muy fuertes en las zonas más expuestas del litoral oriental, lo que ha motivado la activación de los citados avisos de nivel amarillo.

Esta configuración atmosférica, marcada por el sol y el calor creciente en el valle del Guadalquivir y el interior andaluz, contrasta con la inestabilidad marítima en el sur y el levante, definiendo un arranque de primavera condicionado por el viento de levante en las zonas costeras.