Compruebe el número premiado y la serie de este histórico sorteo que impulsa la labor social de la Organización Nacional de Ciegos Españoles.

La ONCE ha realizado este martes, 21 de abril de 2026, el sorteo de su tradicional Cupón Diario, uno de los juegos con mayor arraigo social en España. El número agraciado y la serie que otorga el premio principal en la jornada de hoy son:

50494

Serie: 014

Más de ocho décadas de ilusión y compromiso

El Cupón Diario de la ONCE es mucho más que un sorteo de lotería. Sus orígenes se sitúan en la década de los años 30, naciendo con la firme misión de financiar actividades para la integración de las personas con discapacidad visual. Aunque el primer sorteo oficial data de 1938, fue en 1984 cuando se adoptó el formato actual de cinco cifras que conocemos hoy en día.

A diferencia de otras loterías, la participación en este sorteo contribuye directamente a la creación de empleo, programas de formación, accesibilidad y fomento del deporte adaptado para miles de personas en todo el país.

Cómo funciona el Cupón Diario

El sistema de premios se basa en un número de cinco cifras y un número de serie. Mientras que el premio mayor se destina a quien acierta ambos datos, existen numerosas categorías de premios para las terminaciones, las cuatro primeras cifras y otros resultados derivados del número principal.

Gracias a la venta de estos boletos, la ONCE ha logrado consolidarse como un referente mundial en la prestación de servicios para personas con ceguera o deficiencia visual grave, convirtiendo cada apuesta en un motor de inclusión social.