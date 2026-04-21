Martes, 21 de abril de 2026. El Girona y el Real Betis firmaron una de esas noches que se deciden por detalles, ritmo y determinación. El marcador final, Girona 2-3 Real Betis, dejó a los verdiblancos con el premio de una remontada coral tras un inicio exigente. Los de casa empujaron, anotaron y tuvieron momentos de control, pero el Betis acabó imponiendo su plan cuando el partido entró en su tramo decisivo.

La historia se escribió con velocidad. El 7′, cuando el encuentro aún parecía ordenado, lo rompió V. Tsygankov: un golpe tempranero que activó al estadio y puso al Girona por delante. Sin embargo, el Betis no se resintió del mazazo inicial y ajustó líneas. A partir de ahí, el partido fue cada vez más físico y con llegadas alternas, pero con una idea clara: el que no llegara con el balón, lo intentaría con presión y segunda jugada.

El festival de goles: de Tsygankov a Riquelme

El tramo de goles dibujó un guion cambiante. Estos fueron los tantos:

7′ Girona: V. Tsygankov

Girona: 23′ Real Betis: M. Roca

Real Betis: 63′ Real Betis: A. Ezzalzouli

Real Betis: 68′ Girona: A. Ounahi

Girona: 80′ Real Betis: R. Riquelme

El empate llegó relativamente pronto. En el 23′, M. Roca puso el 1-1 y devolvió el partido a una igualdad peligrosa para ambos equipos. A partir de ese instante, el Girona intentó volver a inclinar el campo con transiciones y centros, mientras el Betis buscó el momento de castigar con movimientos cortos por dentro. El descanso no aclaró el destino: dejó el encuentro abierto, con fuerzas al límite y una sensación de que faltaba lo más importante.

En la reanudación, el Betis elevó el nivel. El 63′ fue un punto de inflexión: A. Ezzalzouli adelantó de nuevo a los visitantes y desordenó la estructura del Girona. Cinco minutos después, el Girona respondió con carácter. En el 68′, A. Ounahi firmó el 2-2 y encendió de nuevo la esperanza local, empujando el partido hacia una definición de alta tensión.

Quedaba poco, pero el Betis no dejó escapar el guion. El 80′, cuando el estadio ya respiraba con incertidumbre, R. Riquelme cerró la remontada con el 2-3 definitivo. Un gol que llegó en el momento exacto: justo cuando el Girona buscaba la igualada con más protagonismo, el Betis aprovechó el espacio y finiquitó con eficacia.

Análisis breve: cuándo presionar y cuándo acelerar

Más allá de la suma de goles, lo que decidió el partido fue la gestión del ritmo. El Girona, tras encajar el primer tanto, intentó sostener el dominio mediante el empuje y la continuidad de las acciones. No obstante, el Betis encontró el antídoto con paciencia: recuperar, ganar metros y aparecer con peligro en los carriles interiores. Cuando el partido se apretó, el Betis fue más directo para atacar la espalda y para convertir sus llegadas en oportunidades claras.

El Girona tuvo momentos de equilibrio tras el empate, pero acusó el impacto de volver a encajar en la franja media del segundo tiempo. Aun así, su respuesta fue inmediata: Ounahi no dejó que el golpe psicológico pasara factura. El problema es que, en el fútbol de LaLiga, los matices también se pagan. En el tramo final, el Betis supo administrar la presión local y, con una ejecución precisa, encontró el golpe definitivo.

Cierre: victoria con mensaje

El Girona 2-3 Real Betis no es solo una victoria más: es una demostración de carácter. Tsygankov adelantó al Girona, pero el Betis sostuvo la reacción, castigó en los momentos clave y remató cuando el partido ya estaba al borde de romperse. Para el Betis, tres puntos con sabor a control emocional; para el Girona, la lectura será clara: siempre hay que proteger los instantes, porque el que concede, lo paga. Esta vez, el Betis no perdonó.