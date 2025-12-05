

Durante la ceremonia de unos premios celebrada recientemente en Madrid, el escritor David Uclés aprovechó su intervención para denunciar la difícil situación del mercado inmobiliario en la capital. Uclés explicó que, a pesar de haber vendido 300.000 ejemplares de sus obras, todavía no puede permitirse comprar una vivienda en la ciudad.

El mensaje fue dirigido directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el objetivo de visibilizar la brecha entre los ingresos de los trabajadores culturales y los elevados precios de la vivienda. La intervención del escritor busca llamar la atención sobre un problema que afecta a muchos jóvenes y profesionales en Madrid, donde adquirir un hogar se ha vuelto casi inalcanzable.

Su declaración ha generado un amplio debate sobre las políticas de vivienda y el acceso a la propiedad en la capital, situando al sector cultural en el centro de la discusión sobre desigualdad económica y habitacional.