La periodista y experta Sonia Moreno publica Marruecos, el vecino incómodo, una crónica que aborda el espionaje de Pegasus, los grupos de presión en Europa y la «sincronía» de Pedro Sánchez con Rabat ante el proyecto del Gran Marruecos.

La periodista Sonia Moreno, una de las mayores expertas en el panorama político marroquí, publica Marruecos, el vecino incómodo (La Esfera de los Libros, 2025), un libro que ofrece un relato en profundidad sobre las complejidades y las claves ocultas de las relaciones entre el reino alauita y España.

Moreno, quien ha sido corresponsal en el norte de África, aborda las injerencias, la seguridad y el futuro político de ambos países, señalando que el mayor error de España ha sido «subestimar las capacidades de Marruecos».

Una relación marcada por el Sáhara y el espionaje

El libro describe la relación a trompicones de los últimos 25 años, desde las tensiones con el gobierno de José María Aznar y el incidente de Perejil, hasta la hospitalización del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, que desató la crisis de la entrada de 12.000 personas en Ceuta.

La obra se centra en el cambio de posición de Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental, calificándolo de «giro copernicano» que, según la autora, se produjo en el contexto del presunto espionaje Pegasus a miembros del Gobierno español. La periodista afirma que, a pesar de señales que deberían haber erosionado la relación, existe una «sincronía» entre el actual Gobierno socialista y Mohammed VI.

Grupos de presión, Marocgate y presiones ilegítimas

Moreno destapa el funcionamiento de los grupos de presión que Rabat ejerce a todos los niveles de la sociedad, dentro y fuera de sus fronteras. La periodista da voz a activistas y colegas que explican la persecución a las «voces más críticas».

El libro relaciona estas presiones con tramas como el Marocgate destapado en , donde se señalaba el pago a grupos de influencia para obtener artículos periodísticos «dulces» y mejorar las relaciones con políticos de la Eurocámara. Censura: La propia autora ha sido víctima de estas presiones. Sin ir más lejos, esta misma semana, la presentación del libro en Marruecos ha sido cancelada ante las presiones gubernamentales, y la autora ha sido amenazada con no volver a entrar al país por participar en charlas en favor del pueblo saharaui.

Hoja de ruta de Marruecos: Del gran Marruecos a los recursos estratégicos

El libro de Sonia Moreno perfila la hoja de ruta estratégica del reino alauita, que apunta a un futuro marcado por el ultranacionalismo:

Gran Marruecos: Un concepto que aspira a anexionar el Sáhara Occidental , partes de Argelia y Mali , así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla . Moreno explica cómo se ha sometido a las ciudades autónomas a una «asfixia económica».

Un concepto que aspira a anexionar el , partes de , así como las ciudades autónomas de . Moreno explica cómo se ha sometido a las ciudades autónomas a una «asfixia económica». Sucesión y Estrategia: La autora pronostica que el futuro monarca, Hassan III, seguirá la misma línea de su padre, marcada por el aumento en Defensa, las alianzas con Israel y el interés en los yacimientos de Telurio y tierras raras bajo el Atlántico.

Moreno concluye que esta agenda «organizada de manera sutil» obliga a España a vigilar a su «vecino incómodo» y a buscar más puntos de anclaje que de conflicto.