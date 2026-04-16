MADRID – El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado este jueves el levantamiento total del confinamiento preventivo para las aves de corral en todo el territorio nacional. La medida, que permanecía activa desde el pasado mes de noviembre, buscaba frenar la propagación de la gripe aviar durante los meses de mayor riesgo.

Según lo publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la orden entra en vigor de forma inmediata, permitiendo que las explotaciones avícolas retomen su actividad habitual al aire libre.

Factores clave para la decisión

La retirada de estas restricciones responde a una evolución favorable de la situación sanitaria en el país. El Ministerio ha fundamentado esta apertura en dos pilares principales:

Ausencia de casos: No se han detectado nuevos focos del virus en aves silvestres en las últimas semanas.

No se han detectado nuevos focos del virus en aves silvestres en las últimas semanas. Factores climáticos: La previsión de una subida generalizada de las temperaturas actúa como una barrera natural, ya que las condiciones cálidas dificultan la supervivencia y transmisión del virus en el medio ambiente.

Vigilancia continua

A pesar de la relajación de las medidas, el Gobierno no baja la guardia. El Departamento dirigido por Luis Planas ha confirmado que se mantendrán activos todos los mecanismos de gestión del riesgo espacial. Esto implica una vigilancia constante de la presencia del virus en el medio para reaccionar con rapidez ante cualquier posible incursión.

«La situación epidemiológica permite este alivio para el sector, pero la bioseguridad sigue siendo la prioridad para evitar cualquier rebrote», señalan fuentes del sector.

Con esta decisión, los productores avícolas españoles recuperan la normalidad tras un invierno marcado por la estricta protección de sus animales frente a la fauna silvestre migratoria.