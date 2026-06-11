El periodista Víctor Fernández presenta este miércoles en la mítica residencia veraniega de Granada el epistolario ‘No te olvides de escribir’, una recopilación de las cartas íntimas del poeta editada por Akal.

La Huerta de San Vicente, la emblemática residencia estival de la familia García Lorca en las afueras de Granada, se convierte este miércoles 10 de junio en el escenario de la presentación del libro ‘No te olvides de escribir’. La obra, que recopila la correspondencia que el poeta granadino mantuvo con los miembros de su entorno familiar, ha sido compilada por el periodista Víctor Fernández, reconocido como uno de los más constantes estudiosos de la producción de Federico García Lorca, y publicada bajo el sello de la editorial Akal.

El volumen, que ya se encuentra en su segunda edición, se sitúa actualmente como uno de los títulos más visibles en la Feria del Libro de Madrid. Sin embargo, la puesta de largo en la Huerta de San Vicente adquiere una relevancia singular al tratarse del espacio que marcó al escritor por encima de otros lugares. La elección de esta fecha para el acto responde a una serie de efemérides coincidentes, ya que hace escasos días, el 5 de junio, se conmemoró el aniversario del nacimiento de Lorca en Fuente Vaqueros en 1898, al tiempo que la propia Huerta de San Vicente celebra su centenario.

Un retrato íntimo de la vida familiar del poeta

Las cartas reunidas por Víctor Fernández ofrecen una ventana directa a la intimidad del escritor y dramaturgo. A través de estos textos, la figura pública da paso al ámbito privado, donde el autor se muestra ante todo como el hijo mayor del matrimonio formado por don Federico y doña Vicenta, así como en su faceta de hermano protector de Paco, Concha e Isabel.

Más allá de una estructura biográfica tradicional, este epistolario aporta el testimonio directo de una vida. El conjunto de manuscritos dibuja el retrato más hondo y cercano que se haya trazado hasta la fecha del autor granadino, de cuyo fallecimiento se cumplirán 90 años el próximo mes de agosto. Federico García Lorca murió fusilado durante el transcurso de la guerra civil española, el 16 de agosto de 1936, dejando una huella indeleble en la literatura universal.

Lectura dramatizada y apoyo institucional a la obra lorquiana

El evento de presentación contará con una lectura dramatizada en la que los actores María Galiana y Víctor Clavijo pondrán sus voces al servicio de los textos epistolares del poeta. El acto, que se prevé de una notable carga emotiva, contará asimismo con la asistencia del cantante Miguel Poveda, destacado defensor de la vida y obra del escritor. Poveda ha colaborado de manera estrecha con el periodista Víctor Fernández en la elaboración de múltiples letras inspiradas en el universo de Lorca.

El artista flamenco, artífice del proyecto musical ‘Enlorquecido’, mantiene desde hace años una dedicación activa en la búsqueda y preservación de la memoria del autor. A la iniciativa de Miguel Poveda se debe, precisamente, la apertura de la casa de Lorca en Granada, un espacio donde el cantante ha logrado reunir enseres personales del literato y reproducciones de los objetos que le pertenecieron en dicho domicilio, lugar donde transcurrió su adolescencia. La cita en la Huerta de San Vicente abre una nueva ventana en el calendario cultural para evocar la memoria del poeta que marcó la historia de la literatura española.