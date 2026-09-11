Sevilla venció al Valencia 1-0 este viernes, 11 de septiembre de 2026; Juan Antonio Iglesias Sánchez marcó en el minuto 81.

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Sevilla 1-0 Valencia (Sevilla: Juan Antonio Iglesias Sánchez [81′])

Duelo destacado

El tanto de Juan Antonio Iglesias Sánchez, anotado en el 81′, decidió el encuentro en la capital andaluza. Con este resultado se dio por completada la jornada 5 de LaLiga celebrada ese día.

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