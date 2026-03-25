El ex portavoz de Sumar se opone a la suspensión de la declaración de la actriz prevista para este viernes y denuncia que no ha aportado soporte documental médico sobre su supuesta baja

Íñigo Errejón, ex portavoz parlamentario de Sumar, ha formalizado su oposición a la solicitud de suspensión de la declaración de la actriz Elisa Mouliaá, prevista para este viernes en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. A través de un escrito presentado por su representación procesal, el expolítico califica de «fraudulenta maniobra procesal» el intento de la intérprete de aplazar su comparecencia en el marco de la querella por calumnias interpuesta contra ella.

El equipo jurídico de Errejón, encabezado por la letrada Eva Gimbernat, sostiene que la petición de aplazamiento formulada por la defensa de Mouliaá carece de fundamento sólido. Según el escrito al que se ha tenido acceso, la actriz ha solicitado no acudir a la cita judicial alegando encontrarse de «baja médica», pero sin aportar «soporte documental médico alguno» ni especificar el tipo de dolencia que le impediría comparecer ante el magistrado instructor.

Para la representación del cofundador de Podemos, esta actitud obedece exclusivamente a una estrategia para «dilatar la tramitación de la causa». Cabe recordar que este procedimiento emana de las acusaciones vertidas por la actriz, quien atribuyó a Errejón haber extorsionado a dos testigos en el caso de la supuesta agresión sexual que se instruye de forma paralela.

Presencia en medios y redes sociales

El escrito presentado ante el juzgado argumenta que la supuesta incapacidad física o psíquica de la querellada se contradice con su reciente actividad pública. La defensa de Errejón subraya que Elisa Mouliaá ha mantenido una presencia activa en numerosos medios de comunicación y ha realizado diversas publicaciones en sus redes sociales en fechas recientes.

Como prueba de lo que consideran una «artimaña», el texto destaca que esta misma semana la actriz participó en una entrevista de más de una hora para el podcast ‘Descaradas’. En dicha intervención, según señala la abogada del expolítico, la intérprete «aparece muy animada y en perfectas condiciones», lo que a su juicio desvirtúa la necesidad de un aplazamiento por motivos de salud.

Pendientes del juez instructor

A la espera de que el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid dicte una resolución sobre esta petición de suspensión, fuentes conocedoras del procedimiento apuntan a que el calendario judicial podría mantenerse parcialmente. Se da por hecho que el propio Íñigo Errejón ratificará su querella y prestará declaración como querellante a partir de las 10:00 horas del próximo viernes.

La resolución del magistrado determinará si finalmente Mouliaá debe acudir al interrogatorio previsto o si, por el contrario, se acepta el motivo de salud alegado por su defensa, lo que pospondría el avance de esta causa por calumnias que se suma a la compleja situación judicial del exdirigente de Sumar.