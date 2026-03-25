La producción, que contará con una temporada por cada novela de J. K. Rowling, inicia su andadura con ‘La Piedra Filosofal’ y un reparto renovado encabezado por Dominic McLaughlin

HBO Max ha desvelado el primer tráiler oficial de ‘Harry Potter’, la ambiciosa serie de televisión producida junto a Warner Bros. Television que se convertirá en la gran apuesta de la plataforma para finales de este año. Tras la publicación de la primera imagen oficial, el avance audiovisual confirma que el estreno mundial de esta nueva adaptación del universo de magos y muggles tendrá lugar durante las próximas Navidades. Bajo la dirección creativa de la showrunner Francesca Gardiner, el proyecto nace con la vocación de ofrecer un enfoque detallado y riguroso del material original de la escritora británica J. K. Rowling.

Un proyecto a largo plazo fiel al material original

La serie, que recibirá el nombre de ‘Harry Potter’ sin añadidos adicionales, adaptará de forma íntegra las siete novelas de la saga literaria. La estrategia de producción contempla dedicar una temporada completa a cada libro, comenzando esta primera entrega con ‘La Piedra Filosofal’. Este formato episódico permitirá, según los responsables del proyecto, desarrollar tramas, personajes y matices narrativos que, por limitaciones de tiempo, quedaron fuera de las anteriores adaptaciones cinematográficas.

Desde la plataforma insisten en que la ficción será estrictamente fiel a los libros originales, si bien el nuevo formato permitirá explorar contenido inédito que nunca antes se ha trasladado a la pantalla. La propia J. K. Rowling ha señalado que esta estructura televisiva facilitará una mayor profundidad en el universo narrativo, una tesis que respalda Francesca Gardiner al asegurar la inclusión de elementos novedosos para los espectadores.

Reparto renovado y excelencia técnica

La producción cuenta con un elenco completamente nuevo para dar vida a los icónicos personajes de Hogwarts. El joven Dominic McLaughlin asumirá el papel de Harry Potter, acompañado por Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout en el rol de Ron Weasley. El reparto de veteranos está encabezado por figuras de prestigio internacional: John Lithgow interpretará a Albus Dumbledore, Janet McTeer a Minerva McGonagall, Paapa Essiedu se pondrá en la piel de Severus Snape y Nick Frost encarnará a Rubeus Hagrid.

En el apartado técnico, la serie aspira a la máxima excelencia con una banda sonora firmada por el compositor Hans Zimmer, quien trabajará en colaboración con el colectivo Bleeding Fingers Music. Esta escala de producción sitúa a ‘Harry Potter’ como uno de los proyectos televisivos más ambiciosos de la década, con una proyección de desarrollo prevista para los próximos diez años, consolidándose como el pilar fundamental de HBO para los ejercicios de 2026 y 2027.