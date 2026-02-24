La concejala socialista Meritxell Tizón acusa al PP de «silenciar» a la víctima, mientras que José Fernández defiende la seguridad de las instituciones madrileñas y carga contra la «frivolidad» del PSOE.

El presunto caso de acoso sexual y laboral del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, contra una concejala de su propio partido ha provocado un duro choque dialéctico en el ámbito municipal. La concejala del Grupo Municipal Socialista, Meritxell Tizón, ha condenado enérgicamente la gestión realizada por el PP de Madrid, denunciando una supuesta falta de protección hacia la edil afectada.

Acusaciones de desprotección y difamación

Según Tizón, la concejala acudió al Partido Popular para denunciar su situación y solicitar amparo antes de que el caso se hiciera público. Sin embargo, la representante socialista sostiene que la respuesta de la formación fue la opuesta a la esperada.

«No solo no le brindaron esa protección, sino que intentaron silenciarla. Se posicionaron del lado del presunto acosador e iniciaron una campaña de difamación contra ella», ha sentenciado Tizón durante su intervención.

La respuesta del Área de Igualdad

Por su parte, el delegado del área de Igualdad, José Fernández, ha salido al paso de estas críticas defendiendo que el Ayuntamiento de Madrid es un «espacio seguro para las mujeres». Fernández ha tachado de «frivolidad» la postura del PSOE y ha contraatacado recordando otros casos que han afectado a las filas socialistas.

El delegado ha subrayado que su administración siempre ha «dado la cara», a diferencia de lo que, a su juicio, hizo el PSOE en episodios anteriores. «Nosotros hemos actuado en todos los casos, no como hicieron ustedes con Salazar y con los dos secretarios de organización del PSOE», ha replicado Fernández, elevando el tono del debate político sobre la gestión de la igualdad y el acoso.