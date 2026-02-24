El líder de Vox critica duramente la propuesta popular para negociar los gobiernos de Extremadura y Aragón, advirtiendo de que el PP pone en riesgo los pactos de gobernabilidad.

En una nueva escalada de tensión entre las dos principales fuerzas de la derecha española, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha desacreditado de forma tajante el «documento marco» presentado por el Partido Popular para alcanzar acuerdos de investidura. Durante una entrevista en Antena 3, recogida por la Agencia EFE, Abascal ha calificado la estrategia de Alberto Núñez Feijóo como un «error» político y una «ofensa» directa hacia su formación.

Un obstáculo para Extremadura y Aragón

El desencuentro surge a raíz de las directrices enviadas por la dirección nacional del PP para coordinar las negociaciones en Extremadura y Aragón. Según Abascal, el planteamiento de los populares no solo es equivocado en las formas, sino que supone un agravio para los miembros de Vox que deben sentarse a negociar.

«Es un error que, además, es una ofensa para nuestros propios compañeros», sentenció el líder de Vox, subrayando el malestar que ha generado el documento en las delegaciones regionales de su partido.

Defensa del Estado de derecho

Uno de los puntos que más ha encendido el discurso de Abascal es la supuesta insinuación por parte del PP de que Vox no respeta el orden constitucional.

Se mostró visiblemente ofendido ante la idea de que Feijóo pretenda dar lecciones de democracia o insinúe que Vox no defiende el . La advertencia: Abascal lanzó un aviso claro a Génova: el PP «corre el riesgo» de alienar y ofender a la única formación con la que puede sumar mayorías para gobernar.

Escenario de incertidumbre

Con este rechazo frontal, la negociación para los gobiernos autonómicos entra en una fase de bloqueo técnico. Mientras el PP busca un marco común que suavice la entrada de Vox en las instituciones, Abascal exige respeto mutuo y un reconocimiento explícito de su peso electoral, sin documentos que actúen como «filtros» ideológicos.