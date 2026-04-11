El Partido Popular atraviesa un momento de incertidumbre estratégica respecto a su postura sobre el conflicto bélico en Irán. Según fuentes internas el partido de Alberto Núñez Feijóo admite estar sufriendo un «atasco» político que les ha impedido definir una posición nítida, quedando desplazados de los principales ejes de debate internacional.

Un equilibrio difícil entre la crítica y la responsabilidad

La situación en Irán ha generado un debate interno en Génova. Mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido una línea marcada por la condena y la acción diplomática (no exenta de choques directos con Israel), el PP se ha visto atrapado en una contradicción:

Por un lado , la necesidad de diferenciarse del Ejecutivo, al que acusan de falta de valentía y de «hipocresía» en sus relaciones internacionales.

, la necesidad de diferenciarse del Ejecutivo, al que acusan de falta de valentía y de «hipocresía» en sus relaciones internacionales. Por otro, el riesgo de alinearse demasiado con posturas internacionales que puedan resultar impopulares o interpretarse como un seguidismo de la derecha más radical.

«Nos hemos quedado en tierra de nadie», confiesa una voz del partido, aludiendo a que no han logrado capitalizar el descontento ni ofrecer una alternativa sólida que convenza a su electorado y a sus socios internacionales.

Críticas externas y tensiones internas

La falta de una postura firme ha servido de munición para el PSOE. La secretaria de Política Internacional de los socialistas, Hana Jalloul, ha sido una de las voces más críticas, calificando la actitud del PP como «cobarde e hipócrita» y acusándoles de callar ante la gravedad de la guerra para evitar conflictos internos.

Además, el PP ha tenido que gestionar crisis paralelas, como la polémica surgida tras la detención de un soldado español por parte del ejército israelí. El Gobierno exigió una disculpa formal a los populares por, según el Ejecutivo, «frivolizar» con este incidente, lo que ha empañado aún más la capacidad de reacción de Génova en el escenario exterior.

El balance del «impasse» político

El análisis de la situación revela los puntos críticos que el PP debe resolver para salir de su parálisis:

Punto de conflicto Situación actual Relación con Israel Tensión entre el apoyo tradicional y el rechazo a las acciones de Netanyahu en la zona. Diferenciación con el Gobierno Dificultad para atacar la gestión de Sánchez sin parecer poco institucional. Cohesión interna Disparidad de opiniones entre el sector más moderado y el más duro del partido. Impacto electoral Temor a que la ambigüedad pase factura ante un electorado que demanda claridad en política exterior.

La formación busca ahora una «vía de salida» que le permita recuperar la iniciativa en un conflicto que está redibujando el mapa geopolítico y que, por el momento, parece haberles pillado a contrapié.