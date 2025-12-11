Un total de 216 migrantes, entre ellos 55 menores de edad, llegaron anoche a El Hierro tras ser rescatados cuando su cayuco se encontraba a unos 900 metros de la costa, según informaron fuentes del 112 en Canarias.

El aviso a los servicios de emergencia se produjo a las 20:30 horas, momento en que se activó un dispositivo de rescate para asistir a la embarcación. Media hora después, los ocupantes fueron desembarcados en el muelle de La Restinga, en el sur de la isla.

Entre los migrantes había 178 hombres, 38 mujeres y 55 menores. Los servicios sanitarios trasladaron al hospital de la isla a una mujer enferma, con pronóstico moderado, y a un hombre que presentaba dolor torácico.

Los ocupantes del cayuco aseguraron que habían partido hace seis días desde Jinack, en la costa de Gambia, y provenían de distintos países africanos, incluyendo Senegal, Guinea Bissau, Guinea, Mali y Nigeria.

Las autoridades continúan coordinando la atención de los migrantes y garantizando su seguridad y asistencia sanitaria.