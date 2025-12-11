El número de víctimas por el colapso de dos edificios residenciales contiguos en Fez, en el centro de Marruecos, aumentó a 22, incluyendo niños y mujeres, según informó la Fiscalía de la ciudad. La autoridad judicial ha abierto una investigación para determinar las causas del siniestro.

El fiscal general ante el Tribunal de Primera Instancia de Fez detalló en un comunicado que al menos 16 personas resultaron heridas de diversa gravedad. Las cifras ofrecidas son todavía provisionales mientras continúan las labores de rescate en la zona.