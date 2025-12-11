La UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional se personó a primera hora de la mañana en la sede de la aerolínea Plus Ultra en Madrid para recabar información fiscal de la compañía, según han informado fuentes policiales.

A diferencia de un registro convencional, los agentes accedieron directamente al área financiera de la empresa para obtener los datos requeridos, en cumplimiento de una instrucción del juzgado número 15 de Plaza de Castilla.

Desde Plus Ultra aseguran que están colaborando plenamente con las autoridades y que las operaciones de la compañía continúan desarrollándose con normalidad.

Paralelamente, la UCO (Unidad Central Operativa) ha arrestado a Antxon Alonso, empresario vinculado a Servinabar, dentro de la operación abierta contra Leire Díez.