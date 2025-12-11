

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha arrestado en Vizcaya a Antxon Alonso, empresario vinculado a la empresa Servinabar y cercano al exdirigente del PSOE Santos Cerdán, en el marco de la investigación abierta por la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en contratos públicos.

Con esta detención, ya son tres las personas arrestadas en esta causa, que previamente había llevado a la detención de Leire Díez, presunta intermediaria en el PSOE, y del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández.

La operación, que permanece bajo secreto, continúa abierta. Según fuentes cercanas a la investigación, los registros siguen realizándose y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

El jefe de Delitos Económicos de la UCO, Balas, se reunió la semana pasada con el juez encargado del caso para ultimar los detalles de la denominada ‘Operación Leire’. Entre los nombres implicados en la investigación también figuran Pablo Muñoz, Borja Méndez y Javier Lillo.