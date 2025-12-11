La Policía Nacional ha detenido a cinco personas y ha imputado a otras cuatro en Dinamarca en relación con el secuestro y posterior muerte de un empresario holandés de 37 años en Mijas, Málaga, ocurrido en abril de este año. La víctima, que llevaba un alto nivel de vida y era propietaria de un valioso monedero de criptomonedas, acudió con su pareja a recoger las llaves de una finca, cuando fueron sorprendidos por un grupo de cuatro encapuchados.

El hombre intentó escapar durante el ataque y recibió un disparo en la pierna antes de ser trasladado a la fuerza a una vivienda, mientras que su pareja vivió momentos de extremo peligro, según fuentes policiales. La investigación ha revelado que los secuestradores lograron acceder a sus activos digitales, realizando transacciones por más de 78.000 euros.

El hallazgo del cadáver del empresario, encontrado días después por un vecino en una zona agreste cercana a un arroyo, y el Lamborghini de la víctima, dieron inicio a la denominada operación “Lambo/Urus”. Los agentes localizaron posteriormente los vehículos implicados y la vivienda donde fueron retenidos, donde se incautaron de armas, documentación y dispositivos electrónicos.

La operación tuvo un alcance internacional, implicando a ciudadanos daneses y españoles, y ha contado con la colaboración de varias unidades especializadas en secuestros y criptoactivos de la Policía Nacional, así como la Policía Local de Mijas. Los arrestados en España han quedado en libertad con medidas cautelares, mientras que los imputados en Dinamarca cumplen actualmente condena en su país.

Este caso se enmarca en un aumento del 13% de secuestros registrados en España entre enero y septiembre de 2025, con 87 casos en total, 13 de ellos en la provincia de Málaga.