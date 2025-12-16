El informe de Oxfam Intermón revela un alarmante panorama sobre las diferencias salariales en las grandes empresas españolas. Según los datos obtenidos, el sueldo medio de los directivos de estas corporaciones es 111 veces superior al salario medio del trabajador ordinario.

Esto significa que un empleado con un salario intermedio necesitaría laborar más de un siglo para alcanzar las ganancias anuales de un máximo ejecutivo. Este estudio enfoca su análisis en las 40 compañías más grandes del país, según sus ingresos, y pone en evidencia un tema que ha generado preocupación en la sociedad actual.

Además, el estudio detalla que una de cada tres empresas en el análisis supera la brecha de 100 veces entre el salario más alto y el promedio, destacando en este sentido a entidades como Prosegur, con una diferencia de 395 veces, Inditex, con 364 veces y CIE Automotive, que llega a 319 veces. Un retrato de la desigualdad salarial que persiste en el ámbito empresarial español.

A pesar del crecimiento económico en los últimos años, Oxfam señala que este avance no se ha trasladado a la mayoría de los trabajadores. Esto ocurre principalmente por la presencia de sueldos bajos en diversos sectores y una notable desigualdad de ingresos. En Europa, el 10% más rico obtiene 7,5 veces más que el 10% más pobre. Sin embargo, en España, las cifras son incluso más desalentadoras, con una diferencia de 9,6 veces.

Los datos de Oxfam muestran que la mitad de los asalariados percibe como máximo una vez y media el salario mínimo, es decir, alrededor de 24.124 euros anuales. Esta realidad se agrava en un contexto de altos precios de vivienda y una inflación creciente que encarece alimentos y energía. Como resultado, un 30% de los españoles manifestaron que sus ingresos no les permiten vivir con dignidad.

Aunque los empleados de grandes empresas perciben un sueldo promedio 63% mayor que la media nacional, se observa una creciente distancia interna dentro de estas entidades. Efectivamente, el salario medio del directivo de estas empresas alcanza los 4,4 millones de euros anuales, con un 37,5% registrando cifras superiores a 5 millones y un 7,5% que supera los 10 millones. En este sentido, Iberdrola lidera la lista con 14,2 millones, seguida por Banco Santander con 13,8 millones e Inditex con 11,2 millones.

La diferencia salarial también se ve afectada por la presencia de la brecha de género. En las corporaciones analizadas, las mujeres ganan, de media, un 8,16% menos que sus homólogos masculinos por desempeñar el mismo trabajo. Si esta tendencia persiste, se estima que serán necesarios al menos 20 años para que se pueda alcanzar la paridad salarial.

La desigualdad de género no solo se refleja en los salarios directos, sino también en la escasa representación femenina en las posiciones mejor remuneradas. Esto provoca que, en la práctica, las mujeres necesiten trabajar 1,5 horas más que sus colegas hombres para recibir el mismo pago en empleos remunerados. Además, menos del 20% de los puestos directivos son ocupados por mujeres en más de la mitad de las empresas en España.

Frente a esta situación, Oxfam Intermón ha señalado que el 68% de la población cree que las empresas tienen la capacidad de reducir la desigualdad salarial, aunque la mayoría no implementa prácticas efectivas para ello. Por consiguiente, la organización ha pedido al Gobierno que establezca medidas concretas para abordar esta problemática, sugiriendo, entre otras cosas, una ratio de 1 a 20 entre el salario más alto y el mediano y mejorar la transparencia retributiva con indicadores auditados, así como adoptar políticas para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres.