La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado duras críticas al Gobierno de Pedro Sánchez durante la tradicional cena del PP madrileño celebrada en Alcorcón, donde estuvo acompañada por el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo. Ayuso aseguró que el Ejecutivo «se va a desmoronar y va a implosionar en cualquier momento» y lo calificó como una «administración mafiosa» cuyo objetivo es «desmembrar» el país.

Críticas a un «Gobierno sin principios»

En su intervención en la Finca La Alquería de Alcorcón, Díaz Ayuso afirmó que España está desgobernada por una «mafia» que quiere que «no quede rastro de lo español en regiones enteras» como el País Vasco, Navarra y Cataluña. Denunció que el objetivo del Gobierno de Sánchez es que todo sea «profundamente ilegal e inconstitucional» y acusó a la Administración de ser «mafiosa» por dedicarse a la «compra masiva de intenciones, de sentimientos, en definitiva, desastre».

Corrupción y Poder: La presidenta madrileña censuró que «todo valga» con el único fin de evitar que gobierne el PP . Señaló que la corrupción en el Gobierno de Sánchez «les ata, no les expulsa», pues solo desde dentro pueden «maniatar o pretender hacerlo a fiscales, a jueces, a medios libres y a todo aquel que piense de otra manera».

Feijóo y la Alternativa: Ayuso le transmitió a Feijóo que Madrid está «en plena forma» para que él pueda «dar un paso adelante» y acabar con la situación. Aseguró que el PP tiene un programa «pensado para España» y que, cuando Feijóo llegue al poder, deberá acabar con una «máquina de absoluto control ideológico a través de la educación».

Paralelismos y llamamiento a la Pasión

Díaz Ayuso parafraseó a la líder opositora venezolana María Corina Machado al advertir que «la historia juzgará» a Pedro Sánchez por hacer «de la mentira, la norma». Consideró que este será «el año de la pasión» y el momento de los que viven la política «de manera apasionada» frente a un Gobierno que solo busca «levantar muros y alimentar el guerracivilismo».

La presidenta reivindicó que la seña de identidad del PP de Madrid es «llamar las cosas por su nombre» y denunciar aquello que «nos aparta de las democracias» y que lleva a «perder lo más importante que nos hemos dado».

Asistencia al evento

La tradicional cena del PP madrileño, que comenzó en torno a las 21 horas, reunió a 1.040 asistentes en Alcorcón, un municipio que fue feudo de la izquierda pero donde el PP cosechó una victoria en las pasadas elecciones. Entre los asistentes se encontraban alcaldes, concejales y afiliados, destacando la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el de Móstoles, Manuel Bautista.