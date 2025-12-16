El Fútbol Club Barcelona debuta en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey enfrentándose al Guadalajara, equipo de Primera RFEF. El partido, que se disputa a partido único en el Estadio Pedro Escartín, promete ser un duelo apasionante donde los de Hansi Flick no pueden confiarse ante el ímpetu del equipo local. A continuación, le detallamos la fecha, el horario y los canales para seguir el encuentro.

El Barcelona llega a esta eliminatoria tras haber asegurado el liderato de la Liga y debe ahora cambiar el enfoque para el torneo. El Guadalajara, por su parte, buscará dar la sorpresa en su campo ante el conjunto catalán.

Competición: Dieciseisavos de final de la Copa del Rey (a partido único).

Dieciseisavos de final de la Copa del Rey (a partido único). Fecha: Hoy, martes 16 de diciembre de 2025.

Hoy, martes 16 de diciembre de 2025. Horario: 21:00 horas (20:00 horas en las Islas Canarias).

21:00 horas (20:00 horas en las Islas Canarias). Estadio: Estadio Pedro Escartín (Guadalajara), con capacidad para 6.000 aficionados.

Estadio Pedro Escartín (Guadalajara), con capacidad para 6.000 aficionados. Árbitro: César Soto Grado (sin VAR en esta ronda).

Dónde ver el partido en televisión y online

El encuentro se podrá seguir en directo a través de los canales que compraron los derechos de retransmisión para el campeonat.:

Televisión: El partido se emitirá en el canal Movistar Plus+ Deportes . Este canal forma parte del paquete básico de la plataforma de pago Movistar+ .

El partido se emitirá en el canal . Este canal forma parte del paquete básico de la plataforma de pago . Streaming online: Los suscriptores podrán ver el Guadalajara – Barcelona a través de la app de Movistar+, disponible para dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smart TVs. También se podrá acceder mediante la página web del operador a través de un ordenador.

Seguimiento radiofónico y crónica

Para aquellos aficionados que no puedan seguir el partido por televisión, el encuentro se podrá escuchar por radio a través de emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero, que conectarán con el Pedro Escartín para narrar la eliminatoria.

Además, los aficionados dispondrán de información detallada en directo en los medios digitales, con la narración online del resultado, goles y el minuto a minuto desde una hora y media antes del inicio, seguida por la crónica y las reacciones tras el pitido final.