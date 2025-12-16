El Real Madrid Baloncesto se enfrenta este martes al Olimpia Milano en un encuentro de la temporada regular de la Euroliga. El equipo blanco llega como favorito para consolidar su posición en la tabla, mientras que el conjunto italiano busca confirmar sus buenas sensaciones jugando como local en el Mediolanum Forum de Milán. A continuación, le detallamos el horario y las plataformas para seguir el partido.

El Real Madrid afronta este duelo con un balance positivo de más victorias que derrotas en la competición continental. El equipo ha mostrado un rendimiento sólido en los últimos encuentros, lo que le permite buscar la consolidación en las posiciones altas de la clasificación, acercándose a los puestos de acceso directo a las fases finales.

Por su parte, el Olimpia Milano llega al partido con el objetivo de obtener una victoria clave que equilibre sus resultados mixtos en la Euroliga. El equipo, entrenado por Sergio Scariolo, ocupa actualmente posiciones intermedias con más derrotas que victorias, pero suele mostrar una gran competitividad en su feudo, el Mediolanum Forum, donde cada victoria es fundamental para mantener vivas sus aspiraciones de playoff. Scariolo ha destacado la cohesión del equipo, aunque ha reconocido la necesidad de mejorar la regularidad.

Horario y canales de transmisión

El encuentro entre el Olimpia Milano y el Real Madrid Baloncesto se disputará hoy, martes 16 de diciembre de 2025.