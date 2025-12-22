El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha sufrido un batacazo electoral sin precedentes en las elecciones autonómicas de Extremadura, marcando su peor resultado en la historia de la comunidad y desencadenando un clima de crisis interna en la federación.

Con el escrutinio casi completo, los socialistas se han quedado con 18 escaños en la Asamblea de Extremadura, perdiendo 10 representantes respecto a las elecciones de 2023, cuando obtuvieron 28. Asimismo, su porcentaje de voto ha caído hasta aproximadamente el 25,7 %, lejos del 39,9 % de hace dos años.

El PSOE ha sufrido además una importante desmovilización de su electorado, especialmente en ciudades donde tradicionalmente mantenía un respaldo sólido, lo que ha favorecido a las fuerzas de la derecha.

Gallardo descarta dimitir pese al batacazo

El candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, ha reconocido la magnitud del fracaso electoral calificándolo de “muy malo, sin paliativos”, aunque ha descartado dimitir y ha convocado a la ejecutiva regional para analizar los resultados con calma.

La dirección federal del PSOE también ha admitido el mal resultado, atribuyéndolo a la incapacidad de movilizar al votante progresista en estas elecciones.

Victoria de la derecha y auge de Vox

El Partido Popular (PP) ha obtenido la victoria en los comicios con 29 escaños, aunque se queda a pocos de la mayoría absoluta, lo que complica la formación de gobierno sin acuerdos.

Por su parte, Vox ha experimentado un notable avance, duplicando su representación y superando al PSOE en algunas localidades clave.

Un resultado con repercusiones más allá de Extremadura

Este resultado histórico no solo refleja un vuelco en el mapa político extremeño, sino que también agrava la percepción de crisis en el PSOE a nivel nacional, en un momento en el que diversas federaciones afrontan retos electorales similares.

La contundente caída del PSOE en unas tierras que gobernó durante décadas plantea importantes interrogantes sobre su estrategia y liderazgo de cara a futuras convocatorias electorales en otras comunidades autónomas.