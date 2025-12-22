Los bombos del Teatro Real han dictado sentencia para los premios de categoría intermedia. El número 25508 ha resultado agraciado con el segundo y último cuarto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025, completando así esta categoría tras la salida previa del 78477.

Este premio está dotado con 200.000 euros a la serie, lo que supone que cada décimo premiado recibirá 20.000 euros. En términos de rentabilidad, por cada euro jugado en este número, los afortunados obtienen 1.000 euros.

Un premio libre de impuestos

Una de las mejores noticias para los poseedores del 25508 es que recibirán su premio de forma íntegra. Siguiendo la normativa fiscal vigente para este 2025, los premios de lotería están exentos de tributar si no superan los 40.000 euros. Al ser un premio de 20.000 euros por décimo, la Agencia Tributaria no realizará ninguna retención y los ganadores cobrarán la totalidad de la cuantía.

Recta final del sorteo

Con la aparición de este último cuarto premio, la lista de los grandes premios del sorteo de este lunes 22 de diciembre queda prácticamente cerrada. El cuadro de honor principal de la jornada es el siguiente:

El Gordo (Primer Premio): 79.432

79.432 Segundo Premio: 70.048

70.048 Tercer Premio: 90.693

90.693 Cuartos Premios: 78.477 y 25.508.

A falta de que terminen de salir los últimos quintos premios y se agoten los alambres de la pedrea, la suerte ya se ha repartido de forma masiva por toda España. Los agraciados con este cuarto premio podrán cobrar sus décimos a partir de esta misma tarde en las entidades bancarias autorizadas.