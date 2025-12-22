La recta final del Sorteo Extraordinario de Navidad sigue deparando sorpresas en el Teatro Real. A las 13:24 horas, los niños de San Ildefonso han cantado el número 41716, agraciado con el séptimo y penúltimo de los quintos premios.

Este número otorga a los ganadores 6.000 euros por décimo (300 euros por cada euro jugado), sumando un total de 60.000 euros por serie.

¿Dónde ha tocado el 41716?

Este séptimo quinto premio ha estado muy repartido por la geografía española, llevando la suerte a diversas provincias:

Madrid: El número ha sido vendido en la capital (calle Narváez), en Arganda del Rey y en la célebre administración de Doña Manolita .

El número ha sido vendido en la capital (calle Narváez), en Arganda del Rey y en la célebre administración de . Castilla y León: Se ha consignado en Segovia (Plaza de la Universidad).

Se ha consignado en (Plaza de la Universidad). Castilla-La Mancha: Ha caído en Toledo , en la administración «La Caprichosa».

Ha caído en , en la administración «La Caprichosa». Región de Murcia: La administración de Caravaca de la Cruz también ha repartido parte de este número.

Cobro íntegro y sin impuestos

Al igual que el resto de los quintos premios de este lunes 22 de diciembre, el 41716 está exento de tributación. Al tratarse de un premio de 6.000 euros por décimo, no alcanza el umbral de los 40.000 euros fijado por Hacienda para aplicar el gravamen del 20%. Los agraciados podrán cobrar la cantidad íntegra a partir de esta tarde.

Solo queda un quinto premio por salir

Con la aparición de este número, el tablero de los grandes premios de 2025 está prácticamente completo. Tras una mañana intensa donde el Gordo (79.432) salió a las 10:44, ya solo queda una bola de premio mayor en el bombo: