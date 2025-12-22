Ceuta y Melilla se mantienen un año más como las ciudades y autonomías con menor gasto medio por habitante en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025.

Según las cifras, en Ceuta cada persona ha jugado de media solo 19,10 euros, una cifra muy alejada de la media nacional, que se sitúa en 76,08 euros por habitante.

Consignación y comparación con otras regiones

Durante esta edición de la Lotería de Navidad, Ceuta consignó un total de 1.589.600 euros en billetes, equivalentes a 7.948 billetes vendidos en toda la ciudad, con una población de 83.229 habitantes. Por su parte, Melilla registró un gasto per cápita aún menor, con 17,32 euros por persona, fruto de una consignación de 1.486.200 euros repartida entre 85.811 habitantes.

Estos datos contrastan con los registrados en otras comunidades autónomas, donde el gasto medio por habitante supera con creces las cifras de las dos ciudades autónomas. Por ejemplo, regiones como Castilla y León, Asturias o La Rioja presentan medias superiores a los 110 euros por persona, mientras que grandes núcleos como Madrid o Cataluña superan también ampliamente los 80 euros por habitante.

Una tendencia constante

La baja participación de Ceuta y Melilla en la Lotería de Navidad no es un hecho aislado de este año, sino parte de un patrón que se repite año tras año. Las diferencias con otras regiones se atribuyen, entre otros factores, a una menor tradición de compra de décimos, el tamaño reducido de la población y una implantación más limitada del sorteo en comparación con otras zonas de España.