El Sorteo Extraordinario de Navidad continúa su incesante reparto de premios en el Teatro Real. Pasado el mediodía de este lunes 22 de diciembre, los niños de San Ildefonso han cantado el número 94263, agraciado con el sexto de los ocho quintos premios.

Este premio otorga a los poseedores de cada décimo la cantidad de 6.000 euros (300 euros por cada euro jugado). Con la salida de este número, el sorteo entra en su recta final, habiendo repartido ya la gran mayoría de los premios mayores previstos para esta jornada.

Un premio exento de tributación

Como ocurre con todos los premios de esta categoría en el sorteo de 2025, el 94263 está libre de impuestos. Al ser una cuantía de 6.000 euros por décimo, no alcanza el umbral de los 40.000 euros a partir del cual Hacienda comienza a aplicar el gravamen del 20%. Los afortunados cobrarán, por tanto, el premio de forma íntegra.

Evolución del Sorteo de Navidad

Tras una mañana marcada por la pronta aparición de El Gordo (79.432) y el Tercer Premio (90.693), los quintos premios están protagonizando las últimas tablas del evento. Hasta el momento, estos son los quintos premios que han aparecido:

23.112 60.649 77.715 25.412 61.366 94.263

¿Qué premios faltan por salir?

Con el sorteo ya muy avanzado, todavía permanecen en el bombo de los premios:

Un cuarto premio (20.000 € al décimo).

(20.000 € al décimo). Dos quintos premios (6.000 € al décimo).

La pedrea, por su parte, sigue sumando miles de números premiados con 100 euros al décimo, manteniendo la expectación en las administraciones de lotería de todo el país hasta que se agoten todas las bolas de premios.

Siga el directo: Puede comprobar si sus otros décimos han sido agraciados con la pedrea o con las aproximaciones de los números mayores a través de los buscadores oficiales.