

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, informó el pasado 2 de diciembre que Francisca Muñoz, conocida como ‘Paqui’, esposa de Santos Cerdán, debía comparecer el próximo lunes 15 de diciembre ante la comisión de investigación parlamentaria del ‘caso Koldo’. Sin embargo, la citada ha alegado problemas de salud para ausentarse, justo dos días antes de la segunda comparecencia de su marido.

Fuentes del Partido Popular señalan que Muñoz podría estar «escondiéndose» de la comisión utilizando un parte médico, que ya ha sido remitido al Senado, provocando la suspensión de su comparecencia. Aun así, desde el PP le desean «una pronta recuperación» y esperan que su ausencia no sea consecuencia de «las presiones del sanchismo».

Hasta la fecha, las únicas comparecencias suspendidas por motivos similares habían sido las de Jésica Rodríguez, pareja de Víctor Ábalos, y anteriormente la de Juan Carlos Barrabés. Desde el PP aseguran que ‘Paqui’ será nuevamente citada cuando su estado de salud lo permita.

El principal partido de la oposición subraya que los españoles «merecen conocer toda la verdad» sobre la corrupción vinculada al Gobierno de Sánchez y que no descansarán «hasta que eso ocurra».

Santos Cerdán deberá acudir al Senado el 17 de diciembre, para comparecer en la misma comisión donde su esposa no estará presente. Desde el PP lo consideran una de las «tres piezas clave» en los «tejemanejes de la corrupción sanchista», junto a Víctor Ábalos y Antonio Hernando.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, también recordó las declaraciones del hijo de Ábalos en este medio, que señalaban que Sánchez habría ofrecido a Ábalos, a través de Santos Cerdán, un «cheque en blanco» para asegurar su silencio, lo que según Tellado evidencia la urgencia de esclarecer los hechos.